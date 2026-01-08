Abono salarial começa a ser pago em fevereiro e garante dinheiro extra a trabalhadores CLT: veja quem tem direito

Pagamento tem início no dia 15 para quem nasceu em janeiro e pode chegar a até um salário mínimo, conforme o tempo trabalhado no ano-base

Gabriel Yuri Souto - 08 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O abono salarial começa a ser pago a partir de 15 de fevereiro de 2026 e garante um dinheiro extra para milhões de trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos em todo o país. Os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro, conforme calendário divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O benefício é destinado a trabalhadores da iniciativa privada, por meio do Programa de Integração Social (PIS), e a servidores públicos, pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O valor pode chegar a até um salário mínimo, dependendo do número de meses trabalhados em 2024.

Para ter direito ao pagamento, é necessário estar inscrito no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado por no mínimo 30 dias no ano-base e ter recebido renda média mensal de até R$ 2.766.

Calendário de pagamento do abono salarial em 2026

O pagamento segue o mês de nascimento do trabalhador:

• Janeiro: 15 de fevereiro

• Fevereiro: 15 de março

• Março e abril: 15 de abril

• Maio e junho: 15 de maio

• Julho e agosto: 15 de junho

• Setembro e outubro: 15 de julho

• Novembro e dezembro: 15 de agosto

Os valores ficam disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2026.

Tabela de valores do abono salarial

O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados em 2024:

• 1 mês: R$ 136

• 2 meses: R$ 271

• 3 meses: R$ 406

• 4 meses: R$ 541

• 5 meses: R$ 675

• 6 meses: R$ 811

• 7 meses: R$ 946

• 8 meses: R$ 1.081

• 9 meses: R$ 1.216

• 10 meses: R$ 1.351

• 11 meses: R$ 1.486

• 12 meses: R$ 1.621

Como consultar e receber

A consulta poderá ser feita a partir de 5 de fevereiro, pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal, com crédito em conta, poupança social digital ou saque presencial. Já o Pasep é pago pelo Banco do Brasil, com crédito em conta, transferência via PIX ou saque em agência.

Em 2026, o governo federal deve investir R$ 33,5 bilhões no pagamento do abono salarial, beneficiando cerca de 26,9 milhões de trabalhadores em todo o país.

