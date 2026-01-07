Governo disponibiliza dinheiro para estudantes que mantêm frequência regular na escola

O repasse financeiro serve como estímulo para que os alunos mantenham frequência adequada e bom desempenho ao longo do ano letivo

Pedro Ribeiro - 07 de janeiro de 2026

Os estudantes da rede pública estadual contam com um incentivo financeiro criado justamente para estimular a permanência na escola e reduzir a evasão.

Os estudantes que mantêm frequência regular nas aulas e cumprem critérios básicos de desempenho podem receber um repasse mensal direto do Governo de Goiás, ajudando a aliviar despesas do dia a dia e reforçando a importância da educação.

O benefício faz parte do programa Bolsa Estudo, uma política pública de caráter educacional e social que busca fortalecer o vínculo entre alunos e escola, especialmente após os impactos deixados pela pandemia.

Como funciona o programa Bolsa Estudo

O Bolsa Estudo foi instituído pela Lei nº 21.162, de novembro de 2021, e integra um conjunto de ações voltadas à aprendizagem e à permanência escolar.

Além disso, o programa atua em parceria com a iniciativa Busca Ativa: Acolher para Permanecer, criada para identificar e apoiar estudantes em risco de evasão.

Na prática, o repasse financeiro serve como estímulo para que os estudantes mantenham frequência adequada e bom desempenho ao longo do ano letivo.

Quem pode receber o benefício

O programa é destinado a estudantes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio da rede pública estadual de Goiás, desde que a escola esteja devidamente registrada no INEP.

Além disso, o recebimento depende do cumprimento de critérios claros, definidos pela legislação e acompanhados mensalmente pelas unidades escolares.

Valor pago mensalmente aos estudantes

Inicialmente, o valor do benefício era de R$ 100.

No entanto, desde agosto de 2022, o repasse mensal passou a ser de R$ 111,92 para os estudantes que atendem a todos os requisitos.

Esse valor é depositado mensalmente em um cartão específico do programa, facilitando o acesso ao recurso.

Quando o dinheiro é liberado

Os pagamentos acontecem até o dia 15 de cada mês, sempre referentes ao período de acompanhamento anterior.

Por exemplo, a frequência registrada em fevereiro gera pagamento até o dia 15 de março.

Já os novos cartões do programa são gerados a partir da primeira análise de frequência do ano, geralmente em fevereiro.

Depois disso, eles são enviados às Coordenações Regionais de Educação e, na sequência, entregues diretamente nas escolas aos estudantes.

É preciso fazer cadastro?

Não. Os estudantes não precisam realizar nenhum tipo de inscrição manual.

O pagamento ocorre de forma automática, desde que a matrícula esteja regular, os dados pessoais estejam atualizados e todos os critérios do programa sejam cumpridos.

Por isso, manter as informações corretas na escola é fundamental para não perder o benefício.

Quais são os critérios exigidos

Para continuar recebendo o Bolsa Estudo, os estudantes precisam atender a algumas regras básicas. Entre elas estão:

Frequência mínima mensal de 75% em todas as disciplinas

Nota bimestral suficiente para aprovação na unidade escolar

Ausência de registros graves de indisciplina ou atos infracionais

Caso o estudante descumpra a frequência mínima por três meses consecutivos, o pagamento pode ser suspenso.

Como acompanhar os pagamentos

O acompanhamento do benefício pode ser feito pelo aplicativo NetEscola, que permite verificar se o valor já foi liberado no cartão e consultar detalhes sobre cada repasse mensal.

Assim, estudantes e responsáveis conseguem acompanhar tudo de forma simples e transparente.

