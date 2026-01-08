Anvisa proíbe venda de cosméticos e saneantes e determina recolhimento

Alisantes capilares e saneantes sem registro sanitário devem ser retirados imediatamente do mercado

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Sede da Anvisa, em Brasília. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil_

Uma nova ação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) colocou em alerta consumidores e comerciantes em todo o país. O órgão determinou a retirada imediata de circulação de uma série de cosméticos e produtos saneantes considerados irregulares, proibindo desde a fabricação até o uso desses itens.

As decisões foram oficializadas em resoluções publicadas no Diário Oficial da União nesta terça-feira (6) e têm como objetivo impedir a comercialização de produtos que não atendem às exigências sanitárias previstas em lei.

Alisantes capilares entram na lista de proibição

Entre os produtos atingidos estão alisantes para cabelo que, segundo a Anvisa, deveriam ter registro sanitário obrigatório. É o caso dos produtos Mask Botox Organic Biotherapy 1kg Oxillis e Premium Caviar Protein – Brazillis, fabricados pela Cosmonew Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda..

De acordo com a agência, os itens foram apenas notificados, procedimento insuficiente para esse tipo de produto, o que levou à proibição da fabricação, venda, distribuição, divulgação e uso.

Outro alisante incluído na medida é o BTX Hair Treatment Renova Lizz, da marca Kerastinni, fabricado pela SDK Indústria de Cosméticos Ltda.. Nesse caso, a Anvisa identificou ausência total de registro sanitário, o que resultou na determinação de recolhimento imediato do produto em todo o país.

Saneantes também são alvo da fiscalização

A fiscalização não se limitou aos cosméticos. Produtos saneantes da marca Pureessence, fabricados pela Pure Essence Fragrance Indústria e Comércio de Essências, também foram proibidos. Além deles, o Odorizador de Ambientes Uau Aromas, fabricado por Victor Emanuel Correia dos Santos, entrou na lista de recolhimento.

Segundo a Anvisa, esses produtos estavam sendo anunciados e comercializados sem o devido registro junto ao órgão, uma exigência legal para esse tipo de item. Diante da irregularidade, a agência determinou a apreensão e retirada dos produtos do mercado.

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

