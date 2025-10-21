Dono de restaurante em Anápolis é preso em operação de combate a “gato” na energia elétrica

Em 2025, só no primeiro semestre, mais de 100 pessoas foram presas em Goiás pelo mesmo motivo

Danilo Boaventura - 21 de outubro de 2025

Registro da operação que prendeu dono de restaurante da Rua França, no bairro Boa Vista. (Foto: Divulgação/ PCGO)

Uma operação conjunta entre as polícias Civil, Científica e a Equatorial Goiás prendeu na manhã desta terça-feira (21) o proprietário de um restaurante da Rua França, no bairro Boa Vista, em Anápolis.

O motivo? Segundo o delegado Wlisses Valentin, titular do 5º DP, o local sequer possuía um medidor de energia e contava com uma ligação direta clandestina, conhecida popularmente como “gato”.

Tal prática é considerada crime pelo artigo 155 do Código Penal, que prevê pena de reclusão de até quatro anos.

O homem, de 50 anos, foi preso em flagrante e ficará à disposição do Poder Judiciário.

O prejuízo milionário causado pelo furto de energia elétrica não fica só com a distribuidora, mas recai também sobre todos os consumidores do estado por meio dos custos da tarifa.

