Passo a passo para consultar processos no CPF sem ser advogado

Pedro Ribeiro - 08 de janeiro de 2026

Consultar processos deixou de ser algo restrito a advogados ou profissionais do Direito.

Atualmente, qualquer cidadão pode acompanhar a própria situação judicial usando apenas o CPF, de forma simples e gratuita.

Saber como consultar processos ajuda a evitar surpresas, ganhar tempo e agir rápido quando algo surge no seu nome.

Situações comuns, como dívidas, multas ou conflitos de consumo, podem virar ações judiciais sem aviso prévio.

Onde é possível verificar processos usando o CPF

Atualmente, uma das formas mais práticas de consultar processos é por meio do serviço de acompanhamento oferecido pelo Jusbrasil.

A plataforma permite verificar se existe alguma ação judicial vinculada ao CPF, sem necessidade de cadastro profissional ou conhecimento jurídico.

Além disso, o acesso inicial é gratuito e cobre tribunais de todo o Brasil, o que amplia bastante o alcance da consulta.

Como consultar processos apenas uma vez

Se a ideia é fazer uma verificação pontual, o caminho é simples. Primeiro, acesse o site do Jusbrasil.

Em seguida, digite o número do CPF diretamente na barra de pesquisa.

Logo depois, o sistema mostra se existem processos associados àquele documento. Assim, em poucos minutos, já é possível consultar processos e ter uma visão geral da situação judicial.

Esse tipo de consulta é útil, por exemplo, antes de fechar um contrato, participar de um concurso ou resolver pendências financeiras.

Como receber alertas automáticos sobre novos processos

Além da consulta única, existe a opção de monitoramento contínuo. Para isso, basta cadastrar CPF, e-mail e telefone na plataforma.

A partir desse momento, sempre que surgir um novo processo vinculado ao seu CPF, o sistema envia um alerta automático.

O diferencial está no canal. As notificações chegam diretamente pelo WhatsApp, o que facilita o acompanhamento e reduz o risco de perder informações importantes.

Quais tipos de ações entram no acompanhamento

O serviço de monitoramento permite consultar processos de diferentes áreas do Judiciário.

Entre elas estão ações trabalhistas, cíveis, criminais, de família e do consumidor.

Além disso, o acompanhamento vale para diferentes instâncias.

Ou seja, sempre que o CPF for citado em um novo processo, o alerta é disparado automaticamente.

No entanto, é importante saber que o sistema informa apenas processos novos, identificados após o cadastro.

Processos antigos ou atualizações de ações já existentes não entram nesse tipo específico de aviso.

Segurança, privacidade e custos do serviço

Outro ponto relevante é a segurança. As mensagens de alerta partem apenas de números oficiais do Jusbrasil.

A plataforma deixa claro que não solicita senhas, dados bancários ou informações financeiras por WhatsApp ou e-mail.

Além disso, os dados seguem as regras da Lei Geral de Proteção de Dados.

O CPF não fica público e aparece com parte dos números ocultos nas páginas de consulta.

O acompanhamento básico é gratuito.

aso o usuário queira realizar consultas mais avançadas ou ilimitadas, existe um plano pago, com valores a partir de R$ 39,40 por mês.

Ainda assim, o serviço pode ser cancelado a qualquer momento, diretamente pelo link enviado nas mensagens.

