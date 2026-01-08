Passo a passo para consultar processos no CPF sem ser advogado
Qualquer cidadão pode acompanhar a própria situação judicial usando apenas o documento, de forma simples e gratuita
Consultar processos deixou de ser algo restrito a advogados ou profissionais do Direito.
Atualmente, qualquer cidadão pode acompanhar a própria situação judicial usando apenas o CPF, de forma simples e gratuita.
Saber como consultar processos ajuda a evitar surpresas, ganhar tempo e agir rápido quando algo surge no seu nome.
Situações comuns, como dívidas, multas ou conflitos de consumo, podem virar ações judiciais sem aviso prévio.
Onde é possível verificar processos usando o CPF
Atualmente, uma das formas mais práticas de consultar processos é por meio do serviço de acompanhamento oferecido pelo Jusbrasil.
A plataforma permite verificar se existe alguma ação judicial vinculada ao CPF, sem necessidade de cadastro profissional ou conhecimento jurídico.
Além disso, o acesso inicial é gratuito e cobre tribunais de todo o Brasil, o que amplia bastante o alcance da consulta.
Como consultar processos apenas uma vez
Se a ideia é fazer uma verificação pontual, o caminho é simples. Primeiro, acesse o site do Jusbrasil.
Em seguida, digite o número do CPF diretamente na barra de pesquisa.
Logo depois, o sistema mostra se existem processos associados àquele documento. Assim, em poucos minutos, já é possível consultar processos e ter uma visão geral da situação judicial.
Esse tipo de consulta é útil, por exemplo, antes de fechar um contrato, participar de um concurso ou resolver pendências financeiras.
Como receber alertas automáticos sobre novos processos
Além da consulta única, existe a opção de monitoramento contínuo. Para isso, basta cadastrar CPF, e-mail e telefone na plataforma.
A partir desse momento, sempre que surgir um novo processo vinculado ao seu CPF, o sistema envia um alerta automático.
O diferencial está no canal. As notificações chegam diretamente pelo WhatsApp, o que facilita o acompanhamento e reduz o risco de perder informações importantes.
Quais tipos de ações entram no acompanhamento
O serviço de monitoramento permite consultar processos de diferentes áreas do Judiciário.
Entre elas estão ações trabalhistas, cíveis, criminais, de família e do consumidor.
Além disso, o acompanhamento vale para diferentes instâncias.
Ou seja, sempre que o CPF for citado em um novo processo, o alerta é disparado automaticamente.
No entanto, é importante saber que o sistema informa apenas processos novos, identificados após o cadastro.
Processos antigos ou atualizações de ações já existentes não entram nesse tipo específico de aviso.
Segurança, privacidade e custos do serviço
Outro ponto relevante é a segurança. As mensagens de alerta partem apenas de números oficiais do Jusbrasil.
A plataforma deixa claro que não solicita senhas, dados bancários ou informações financeiras por WhatsApp ou e-mail.
Além disso, os dados seguem as regras da Lei Geral de Proteção de Dados.
O CPF não fica público e aparece com parte dos números ocultos nas páginas de consulta.
O acompanhamento básico é gratuito. C
aso o usuário queira realizar consultas mais avançadas ou ilimitadas, existe um plano pago, com valores a partir de R$ 39,40 por mês.
Ainda assim, o serviço pode ser cancelado a qualquer momento, diretamente pelo link enviado nas mensagens.
