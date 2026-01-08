Supermercados começam a fechar aos domingos a partir de 1º de março

Pedro Ribeiro - 08 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A rotina dos supermercados costuma fazer parte do dia a dia de milhões de brasileiros, mas, a partir de 2026, esse hábito vai mudar em um estado do país.

Supermercados, mercados e atacarejos passarão por uma transformação importante, que promete impactar consumidores, trabalhadores e até o comportamento de compra aos fins de semana.

A novidade já gera debate. De um lado, quem se preocupa com conveniência.

Do outro, quem defende mais descanso e qualidade de vida para os funcionários do setor.

O que muda no funcionamento aos domingos

A partir de 1º de março de 2026, supermercados do Espírito Santo ficarão proibidos de abrir aos domingos.

A regra vale também para mercados, atacarejos e estabelecimentos similares que tenham empregados com carteira assinada.

O acordo foi firmado entre sindicatos patronais e de trabalhadores. Inicialmente, a medida terá validade até 31 de outubro de 2026.

Depois desse período, os resultados serão avaliados para decidir se a proibição continua, sofre ajustes ou é encerrada.

Quais estabelecimentos entram na regra

A restrição atinge o varejo alimentar de médio e grande porte. Isso inclui grandes redes de supermercados e atacarejos espalhados pelo estado.

Além disso, lojas instaladas dentro de shoppings centers também entram na norma, mesmo funcionando em áreas que costumam abrir todos os dias.

Ou seja, para o consumidor, não importa se o supermercado fica na rua ou dentro de um shopping.

Se houver funcionários registrados, a regra será a mesma.

Quem continua autorizado a abrir normalmente

Apesar da mudança, nem todos os comércios serão obrigados a fechar.

Pequenos negócios familiares, que funcionam sem empregados com carteira assinada, continuam autorizados a abrir aos domingos.

Essa exceção busca manter o funcionamento de mercearias e comércios locais, especialmente em bairros menores, ao mesmo tempo em que preserva o descanso dos trabalhadores formais do setor.

Por que a medida foi adotada

Segundo os sindicatos, a decisão tem como foco reduzir jornadas prolongadas e garantir descanso semanal adequado.

O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos funcionários de supermercados, um setor conhecido por escalas intensas e trabalho frequente aos fins de semana.

Além disso, o acordo se inspira em modelos adotados em países europeus, onde o funcionamento do comércio aos domingos é mais limitado e regulado.

