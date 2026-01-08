Trabalhadora relata racismo, ameaça com barra de ferro e demissão em Anápolis

Humilhações teriam ocorrido por longo período, em público, criando ambiente hostil para vítima

Samuel Leão - 08 de janeiro de 2026

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Uma trabalhadora registrou uma denúncia, relatando ter sido vítima de injúria racial, ameaça e de uma campanha de humilhação que, segundo ela, culminou em demissão. O caso ocorreu em uma empresa de Anápolis.

A vítima relatou que já estava no local há algum tempo, quando passou a sofrer ofensas de cunho racial, humilhações, discriminação e ameaça praticadas por colegas.

Essas situações teriam ocorrido em público, criando um ambiente hostil com piadas e comentários ofensivos direcionados a ela.

A trabalhadora afirma ter suportado a situação em silêncio por longo período, temendo represálias e perda do emprego.

A situação escalou e a mulher relatou que, em determinado momento, foi ameaçada diretamente pelo colega, que empunhava uma barra de ferro.

Abalada emocionalmente, a vítima entrou em período de férias. Ao retornar à empresa, foi convocada pelo setor de Recursos Humanos e informada sobre o desligamento.

O empreendimento teria justificado a decisão alegando que houve uma “ameaça indireta” de outros funcionários: caso a funcionária não fosse dispensada, diversos colegas pediriam demissão.

Portanto, ela resolveu prestar uma queixa, registrando a ameaça e as injúrias raciais sofridas. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

