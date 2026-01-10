Jovem é preso em flagrante após postar vídeo atirando em via pública de Anápolis

Durante as buscas, policiais encontraram no quarto do suspeito uma pistola calibre 9mm, além de carregador alongado e munições

Da Redação - 10 de janeiro de 2026

Pistola utilizada foi encontrada escondida no quarto do suspeito. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (09) após ser apontado como responsável por disparos de arma de fogo em via pública, em Anápolis. O caso foi registrado na região do Parque Brasília 2ª Etapa e os tiros teriam sido gravados e divulgados nas redes sociais.

Conforme apurado pelo Portal 6, a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) recebeu a denúncia e, em compartilhamento com o serviço de inteligência, iniciaram diligências para localizar o suspeito. A apuração levou os policiais até um endereço no Jardim Primavera, onde ele supostamente residiria, mas ninguém foi encontrado no imóvel naquele momento.

Pouco depois, familiares do suspeito chegaram ao local e informaram que ele estaria em uma academia no bairro Parque Brasília. A equipe então se deslocou até o estabelecimento e conseguiu visualizar o jovem saindo em uma motocicleta.

A abordagem foi realizada logo em seguida e os policiais mostraram ao condutor um vídeo em que ele apareceria efetuando disparos em via pública. Questionado, ele teria informado que a arma utilizada estaria guardada em seu quarto.

Diante da situação, os militares foram até a residência e, durante buscas no quarto do suspeito, localizaram uma pistola calibre 9mm, além de carregador alongado e munições intactas.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com a arma e o material apreendido. O caso deve seguir sob apuração das autoridades competentes.

