Lançamento de isca dá errado e anzol atinge rosto de criança em Luziânia

Bombeiros foram acionados para auxiliar na retirada do objeto e posteriormente, vítima permaneceu na UPA sob observação

Isabella Valverde - 10 de janeiro de 2026

O caso mobilizou o 5º Batalhão de Bombeiros Militar (5º BBM), que foi acionado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para auxiliar na retirada do objeto. (Foto: Reprodução)

Uma criança de 10 anos precisou ser socorrida após sofrer um acidente com anzol, na noite desta sexta-feira (09), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

O caso mobilizou o 5º Batalhão de Bombeiros Militar (5º BBM), que foi acionado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para auxiliar na retirada do objeto, que ficou cravado no rosto da vítima.

Para realizar a remoção com o máximo de precisão e evitar complicações, os militares utilizaram uma micro retífica e fizeram um corte parcial do metal. A intervenção técnica permitiu que a equipe médica da unidade desse continuidade ao atendimento e concluísse o procedimento com segurança.

O acidente teria acontecido no momento em que uma pessoa fazia o lançamento da isca na água. No entanto, o anzol acabou retornando e atingindo a criança.

Após a retirada, a vítima permaneceu na UPA sob observação e cuidados médicos, para recuperação.

