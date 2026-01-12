Nova regra obriga moradores a descer para buscar entregas

Leis municipais avançam pelo país, priorizam segurança de entregadores e mudam a rotina de condomínios residenciais

Isabella Valverde - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Kindel Media)

Receber comida, compras ou encomendas sem sair do apartamento pode estar com os dias contados em muitas cidades brasileiras. Uma nova onda de leis municipais está mudando a dinâmica dos condomínios e transferindo aos moradores a responsabilidade de buscar entregas diretamente na portaria.

A medida, que já virou realidade em alguns municípios, surge após uma escalada de conflitos entre moradores, síndicos e entregadores de aplicativos.

A discussão sobre quem deve subir ou descer deixou de ser apenas uma questão de comodidade e passou a envolver segurança, organização e direitos trabalhistas.

Com isso, prefeituras e câmaras municipais começaram a agir para estabelecer regras claras e evitar situações de constrangimento e risco para os profissionais de entrega.

Cidades que já adotaram a mudança

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o município de Contagem saiu na frente. Uma lei já em vigor determina que o recebimento das entregas é responsabilidade exclusiva do morador, impedindo que entregadores sejam obrigados a subir até os apartamentos.

O Rio de Janeiro seguiu o mesmo caminho. A legislação sancionada pelo prefeito Eduardo Paes estabelece que entregas de pequeno porte, como refeições e compras de supermercado, devem ser retiradas na portaria, sem que o entregador tenha que acessar áreas internas do prédio.

Capitais que aplicam a regra há mais tempo

Em Manaus, a norma está em vigor desde 2023 e vai além: a circulação de entregadores em áreas comuns dos condomínios é vetada, reforçando o controle de acesso e a segurança dos prédios.

Fortaleza também adota o modelo, mas prevê exceções. Pessoas com mobilidade reduzida ou necessidades especiais continuam tendo direito ao recebimento da entrega no apartamento, garantindo um caráter social à legislação.

Salvador entra na lista

Na capital baiana, o tema avançou recentemente. A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que regulamenta as entregas feitas por aplicativos em condomínios residenciais e comerciais. O texto, de autoria do vereador Kel Torres (Republicanos), agora aguarda análise do prefeito Bruno Reis para possível sanção.

A proposta proíbe que entregadores sejam obrigados a acessar áreas internas ou subir até apartamentos e salas comerciais. O objetivo, segundo o autor, é aumentar a segurança dos trabalhadores e trazer mais organização ao cotidiano dos condomínios.

Segurança como principal argumento

Representantes do setor condominial defendem a medida. Para Carlos de Queiroz, presidente do Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos de Minas Gerais, a regra reduz riscos tanto para moradores quanto para entregadores, apesar da resistência de parte dos condôminos.

A categoria dos motoboys também vê benefícios. No Ceará, o presidente do sindicato da classe, Glauberto Almeida, destaca que a exigência de subir aos apartamentos expõe os trabalhadores a situações perigosas, como furtos de motocicletas e longas esperas na frente dos prédios.

Debate segue em outras capitais

Em Belo Horizonte, um projeto semelhante ainda tramita na Câmara Municipal. A proposta prevê a criação de locais adequados para as entregas, mantém exceções para pessoas com deficiência e exige que os condomínios informem claramente aos moradores quais regras estão em vigor.

Enquanto novas leis avançam pelo país, a rotina dos condomínios passa por uma transformação. Para muitos moradores, descer até a portaria deixará de ser uma escolha e passará a fazer parte das novas regras de convivência urbana.

