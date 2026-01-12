Prefeitura em Goiás abre inscrições para concurso com salários que chegam a R$ 6 mil

Certame conta com vagas para todos os níveis de escolaridade

Samuel Leão - 12 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de candidatos prestando concurso público. (Foto: Agência Brasil)

A Prefeitura de Valparaíso de Goiás abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher centenas de oportunidades imediatas e formar cadastro de reserva.

O certame teve uma mudança, com a exclusão do cargo de advogado, além de ajustes na quantidade de vagas para diversas outras funções e alterações no conteúdo programático para a área da educação.

O Portal 6 apurou que, mesmo com a retirada de uma das funções, a seleção conta com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Na área da saúde, destacam-se vagas para médicos clínicos gerais, enfermeiros, psicólogos e técnicos de enfermagem.

Já para a educação, o volume é ainda maior, com centenas de postos para professores de educação infantil, anos iniciais e disciplinas específicas como matemática e português, além de agentes e assistentes de educação.

Os profissionais que garantirem a aprovação terão jornadas de trabalho que variam entre 20h e 40h semanais.

Os salários também são atrativos e acompanham a responsabilidade de cada função, partindo de R$ 1.544 e alcançando o teto de R$ 6.084.

Para cargos técnicos e de fiscalização, como fiscais de tributos e de obras, a remuneração também promete ser um diferencial na busca pela estabilidade.

As inscrições começam oficialmente nesta segunda-feira (12) e seguem abertas até o dia 12 de fevereiro, devendo ser realizadas exclusivamente pela internet.

Os interessados devem desembolsar entre R$ 100 e R$ 150 para confirmar a participação. É importante lembrar que a seleção conta com provas objetivas, discursivas e de redação, além da análise de títulos para os cargos de nível superior.

O concurso terá validade inicial de dois anos, mas a prefeitura já deixou claro que o prazo pode ser prorrogado por mais dois, caso haja necessidade administrativa. Para conferir mais detalhes, acesse aqui o edital.

