Bolinha de queijo com apenas 3 ingredientes: receita fácil, rápida e irresistível

Prática, econômica e sem complicação, essa bolinha de queijo leva só três ingredientes e fica perfeita para o lanche da tarde ou como petisco

Bolinha de queijo com apenas 3 ingredientes
(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

A bolinha de queijo é uma daquelas receitas que fazem sucesso em qualquer ocasião, mas muita gente acredita que o preparo é trabalhoso ou exige muitos ingredientes.

Entretanto, essa versão simples prova o contrário. Com apenas três itens básicos, é possível preparar uma bolinha de queijo deliciosa, crocante por fora e macia por dentro, em poucos passos.

A base da receita leva queijo mussaarela, amido de milho e ovo, combinação que garante sabor intenso e textura perfeita.

Além de prática, a receita não utiliza farinha de trigo nem fermento, o que facilita ainda mais o preparo e reduz o tempo na cozinha.

O modo de preparo é simples. Em um recipiente, coloque 250 g de queijo mussarela ralado, 1 ovo e 3 colheres de sopa de amido de milho. Misture bem até formar uma massa homogênea, que comece a desgrudar das mãos.

Em seguida, modele pequenas bolinhas do tamanho desejado.

Depois de modeladas, leve as bolinhas à geladeira por cerca de 30 minutos. Esse passo é importante para firmar a massa e garantir que elas fiquem mais estruturadas na hora da fritura. Passado esse tempo, frite em óleo quente até ficarem bem douradinhas por fora.

O resultado é uma bolinha de queijo extremamente saborosa, com exterior levemente crocante e interior cremoso, com aquele efeito de queijo derretido que agrada todo mundo.

A receita pode ser servida pura ou acompanhada de molhos, sendo ideal para lanches rápidos, reuniões em família ou até festas.

Simples, rápida e feita com ingredientes que muita gente já tem em casa, essa bolinha de queijo mostra que não é preciso complicar para preparar algo delicioso. Difícil mesmo é resistir.

