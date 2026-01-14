China constrói prédio de 10 andares em 28 horas e surpreende o mundo com nova técnica

Um vídeo curto viral demonstrativo foi suficiente para provocar espanto entre engenheiros e urbanistas

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Um edifício de 10 andares montado em apenas 28 horas colocou a China no centro das atenções da engenharia civil mundial.

O feito, que viralizou em postagem no Youtube, não representa uma obra improvisada, mas já o estágio final de um sistema construtivo altamente planejado, baseado na industrialização de módulos estruturais.

O projeto foi desenvolvido a partir da construção modular, método no qual partes inteiras do edifício são produzidas em fábricas, sob condições controladas. Nesses ambientes, os módulos passam por ensaios de resistência, inspeções de segurança e controle de qualidade antes de seguir para o canteiro.

Quando chegam ao local, a obra já está preparada para funcionar como uma linha de montagem. A rapidez registrada no cronômetro é resultado de semanas de planejamento integrado.

O processo envolve padronização de projetos, produção seriada, logística detalhada e uma sequência rigorosa de içamento e conexão entre os módulos.

Em muitos casos, as unidades chegam com instalações elétricas, hidráulicas e de climatização parcialmente concluídas, reduzindo retrabalhos em altura.

Esse modelo oferece vantagens relevantes em áreas urbanas densas e projetos com prazos críticos. A redução do tempo de obra no local diminui impactos na vizinhança, exposição a intempéries e geração de resíduos.

Além disso, a padronização facilita inspeções repetitivas e aumenta a previsibilidade de custos e desempenho da edificação. Apesar dos ganhos, a técnica exige infraestrutura logística adequada, normas técnicas atualizadas e mão de obra especializada.

Terrenos irregulares e projetos altamente personalizados ainda impõem limites ao sistema. Casos como o prédio chinês, porém, indicam uma tendência clara: a construção civil avança para um modelo cada vez mais industrial, no qual velocidade é consequência de planejamento, e não de improviso.

Confira mais detalhes:

