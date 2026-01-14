Ruas sem asfalto e postes queimados revoltam moradores em Anápolis: “também pagamos impostos”

Entulho e várias estruturas foram jogadas na pista, em uma tentativa de possibilitar a passagem de carros por cima dos grandes buracos e valas que se abriram

Samuel Leão - 14 de janeiro de 2026

Ruas do setor de Chácaras, situado na região do DAIA. (Foto: Reprodução)

Moradores de um setor de chácaras na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), chamado Chácaras Retiro das Caldas, no Industrial Munir Calixto, registraram as condições precárias da infraestrutura na localidade, com ruas de terra em péssimas condições e até postes queimados.

Ao Portal 6, a moradora Iracy Maria relatou as dificuldades e até o risco de circular pela área, tanto por questões de segurança quanto pela possibilidade de serem causados danos aos veículos.

“Aqui tem mais de 300 chácaras, nós todos pagamos impostos, mas mesmo assim ninguém cuida da região. Tem ruas com grandes rasgos e valas, além de postes queimados e outros já quase caindo, sendo desenterrados pelas enxurradas”, desabafou.

Em uma das vias, é possível ver entulho e várias estruturas jogadas na pista, em uma tentativa de possibilitar a passagem de carros por cima dos grandes buracos e valas que se abriram.

A escuridão à noite também seria um dos problemas vivenciados, de modo que diversos postes já estariam queimados há algum tempo, o que coíbe os moradores de circularem ou caminharem pela regão após o pôr-do-sol.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis e solicitou esclarecimentos acerca da região. Até o momento, nenhuma resposta foi enviada. O espaço segue aberto.

