GCM de Senador Canedo prende grupo em flagrante durante furto de fios de cobre

Ao ser detido, um dos suspeitos resistiu à prisão e precisou ser contido com uso de algemas

Augusto Araújo - 15 de janeiro de 2026

Dias antes da prisão, suspeito chegou a ser filmado enquanto furtava fios de cobre. (Foto: Reprodução)

Três pessoas foram presas em flagrante na madrugada desta quinta-feira (15) após serem flagradas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Senador Canedo enquanto furtavam fios de cobre em vias públicas da cidade.

A ocorrência foi registrada no Jardim Todos os Santos. Uma equipe da GCM localizou um automóvel com características semelhantes a um veículo utilitário que estaria sendo usado de forma recorrente para a prática do crime, em diferentes pontos do município.

Assim, os agentes realizaram a abordagem de um suspeito e encontraram diversos rolos de fios de cobre.

Questionado sobre a procedência do material, o condutor confessou o furto e informou que agia com o apoio de comparsas que estariam nas proximidades.

Com base nas informações, a equipe conseguiu localizar outros suspeitos. Um deles foi abordado portando um alicate profissional, utilizado para o corte dos fios.

Em seguida, outro homem apontado como integrante do grupo foi localizado próximo a um terminal de ônibus.

Durante a abordagem, este último suspeito teria resistido à ação dos agentes, sendo necessário o uso de algemas para evitar fuga e garantir a segurança da equipe e de terceiros.

Já na delegacia, ele ainda teria ameaçado um dos envolvidos e proferido palavras ofensivas contra um agente de segurança pública, o que pode configurar desacato.

Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Senador Canedo, onde ficaram à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis. O caso foi registrado como furto qualificado de fios de cobre e resistência.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!