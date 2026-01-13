Adolescente feita refém em Senador Canedo relata momentos de terror: “por favor, não me mata”

Suspeito morreu em razão dos tiros disparados por militares e foi identificado como Josenildo Alves de Sousa

Samuel Leão - 13 de janeiro de 2026

Adolescente foi feita refém em Senador Canedo. (Foto: Reprodução)

A adolescente, de apenas 16 anos, feita refém por um homem de 45 em Senador Canedo na segunda-feira (12), que terminou sendo esfaqueada e conduzida para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), revelou como aconteceu a abordagem do suspeito.

Segundo ela, em depoimento dado já no Hospital, ao sair para comprar leite para a mãe, no Residencial Boa Esperança, o suspeito andou na direção dela e, sem dizer nada, sacou uma faca e a fez de refém, levando-a até um lote baldio.

“Eu estava indo comprar o leite para a minha mãe e ele estava vindo na minha direção, só que eu não sabia. Aí ele tirou a faca da cintura e veio para cima de mim. Aí eu falei moço, por favor não me mata, não me mata. Então ele só me levou para aquele ponto”, relembrou.

Segundo ela, a única coisa que ele teria dito, durante a abordagem, foi que queria “falar com um cara”.

Após mantê-la por cerca de 20 minutos com o pescoço pressionado contra a faca, durante negociações com a polícia, o suspeito acabou a esfaqueando e ainda arrancou alguns tufos de cabelo.

Militares acompanhavam tudo de perto e, rapidamente, alvejaram o homem e a resgataram.

A adolescente foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em uma viatura e, na sequência, para o HUGO.

O suspeito morreu em razão dos tiros e foi identificado como Josenildo Alves de Sousa.

