Robinho tem pena reduzida em 160 dias após estudo e trabalho em presídio

Justiça aceitou pedido da defesa com base em cursos, leitura e atividades desempenhadas na unidade prisional

Folhapress - 15 de janeiro de 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Robinho teve sua pena reduzida em 160 dias após a Justiça de São Paulo aceitar o pedido de remição feito pela defesa do ex-jogador, condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália.

A decisão foi publicada na quarta-feira (14) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Robinho está preso no Centro de Ressocialização de Limeira (SP), no interior do estado.

“Ele trabalhou e estudou. Por causa disso, teve direito a essa redução de 160 dias de sua reprimenda”, disse Mario Rossi Vale, advogado de Robinho.

O ex-jogador do Santos está preso desde março de 2024 por estupro coletivo de uma mulher albanesa em um boate de Milão. O crime aconteceu em 2013, quando o ex-atacante defendia o Milan.

A Justiça já havia reduzido, em novembro do ano passado, a pena de Robinho em 69 dias. A ação deveu-se aos 11 cursos feitos pelo ex-jogador, além de 464 horas de aulas do ensino médio e leitura de cinco livros. Em 2014, Robinho admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, mas negou violência sexual.

Ainda em 2020, quando já havia sido condenado em primeira instância, ele acertou seu retorno ao Santos. O clube, no entanto, suspendeu o contrato com o atacante dias depois por causa da pressão da torcida e da imprensa pelo caso.

Em 2022, Robinho foi condenado na terceira e última instância da Justiça italiana a nove anos de prisão. Entretanto, ele nunca foi preso por já estar no Brasil, que não extradita seus cidadãos. Sendo assim, a Itália pediu para que o Brasil julgasse a possibilidade de o ex-jogador cumprir a pena em solo brasileiro.

No Brasil, Robinho foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro cometido na Itália.

Ele está preso desde março de 2024 e, no dia 17 de novembro, foi transferido da Penitenciária II de Tremembé para o Centro de Ressocialização de Limeira (SP).

