Tabela preocupa: Anapolina perde chance de embalar e Anápolis continua sem vencer no Estadual

Enquanto Rubra não aproveitou chance de embalar no Goianão, Tricolor permanece fora do G-8

Samuel Leão - 15 de janeiro de 2026

Rubra enfrentou o Vila e o Galo recebeu o Centro-Oeste, (Foto: Roberto Corrêa/VFNC/Luã Tomasson)

A noite desta quarta-feira (14) não deixou saudades para o torcedor anapolino que acompanhou a 2ª rodada do Campeonato Goiano. Em cenários diferentes, os dois representantes da cidade acabaram tropeçando e desperdiçaram a chance de embalar no Estadual.

Enquanto a Anapolina lutou debaixo de chuva em Goiânia, mas foi superada pelo Vila Nova, o Anápolis Futebol Clube decepcionou sua torcida no Jonas Duarte ao ceder o empate para o Centro-Oeste após estar em vantagem.

No Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), a Anapolina protagonizou um confronto eletrizante contra o Tigre.

A Xata chegou a estar perdendo por 3 a 1, com gols colorados de Emerson Urso, Formiga e Marquinhos Gabriel, mas não se entregou.

Ruan Freitas e Matheus Chaves descontaram para a Rubra, que pressionou até o apito final em busca do empate.

Apesar do esforço, a derrota por 3 a 2 estacionou o time nos três pontos, ocupando agora a 4ª colocação na classificação geral.

O prejuízo para a Rubra, no entanto, pode ter ido além do placar. O técnico da equipe ligou o sinal de alerta para o Departamento Médico, já que dois pilares do time precisaram ser substituídos por lesão: o goleiro Artur e o atacante Iury Tanque, que vinha sendo o herói das últimas atuações.

A gravidade das contusões deve ser avaliada nas próximas horas, mas a dupla já surge como dúvida para o próximo compromisso, aumentando a dor de cabeça da comissão técnica para a sequência de jogos fora de casa.

Noite de extremos

Já no Jonas Duarte, o Galo da Comarca viveu uma noite de “herói e vilão” com o meia Fernandinho. Em um jogo de poucas emoções contra o Centro Oeste, o camisa 10 animou a torcida aos 26 minutos da etapa final, quando completou um cruzamento de Douglas para abrir o placar.

Porém, a alegria durou pouco. Apenas quatro minutos depois, o próprio Fernandinho cometeu um pênalti, convertido por Romário, decretando o 1 a 1 final.

O resultado mantém o Anápolis em uma incômoda 9ª posição, ainda sem sentir o gosto da vitória no torneio.

Ambas as equipes voltam a campo no próximo sábado (17). O Anápolis viaja para encarar o Goiatuba, às 16h, no Estádio Divino Garcia Rosa, precisando dos três pontos para subir na tabela. No mesmo dia, às 18h, a Anapolina enfrenta o Goiatuba, às 18h.

