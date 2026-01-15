Veja os bairros mais procurados para aluguel em Goiânia e Aparecida de Goiânia

Início de novo ano é período marcado por uma das fases mais movimentadas no mercado imobiliário

Gabriella Pinheiro - 15 de janeiro de 2026

Vista aérea de prédios em Goiânia. (Foto: Canva)

O início de um novo ano não representa apenas o encerramento de um ciclo, mas também o começo de outros. É nesse período que o mercado imobiliário vive uma das fases mais movimentadas, impulsionado por mudanças de cidade, encerramentos de contratos e, principalmente, pela alta procura por novos imóveis para locação.

Goiânia e Aparecida de Goiânia refletem esse movimento. Na capital, bairros como Setor Bueno, Setor Oeste, Jardim Goiás e Serrinha despontam entre os mais procurados atualmente. Um dos fatores que explicam esse destaque é a diversidade de perfis, aliada à valorização da localização e da infraestrutura urbana.

Por outro lado, regiões como Setor Sul, Alto da Glória e Vila Rosa também apresentam demanda aquecida, embora com menor volume de contratos.

“São bairros com infraestrutura consolidada, boa oferta de serviços e localização estratégica, fatores que pesam bastante na decisão do locatário”, explica o diretor operacional da Urbs Imobiliária, Marcell Abranches.

Em Aparecida de Goiânia, por sua vez, não há um ranking formal dos bairros mais procurados. Ainda assim, a especialista em locação de imóveis Agni Aguiar destaca que a demanda tem crescido em regiões próximas aos eixos da BR-153 e da GO-040, com destaque para o Parque Atheneu e entorno.

Segundo a profissional, ao avaliar um imóvel para locação, tanto o valor do aluguel quanto o espaço disponível são fatores decisivos.

“O que atrai muitos locatários em Aparecida é o custo-benefício: imóveis com maior metragem, aluguel mais acessível e fácil acesso a Goiânia”, pontua a proprietária da Asa Empreendimentos e Negócios Imobiliários.

Quando o assunto são preferências, a procura por apartamentos de um a dois quartos se destaca, sobretudo entre estudantes e jovens profissionais.

“Há uma preferência por imóveis que já possuam armários e, quando possível, sejam mobiliados”, acrescenta Abranches.

Aluguéis em Goiânia

Conforme noticiado anteriormente pelo Portal 6, dados do FipeZap — índice de preços de imóveis residenciais e comerciais com abrangência nacional — referentes a novembro de 2025 indicam que, em Goiânia, o Setor Marista lidera o ranking dos preços de locação de imóveis residenciais, com média de R$ 64,2 por metro quadrado e variação positiva de 7,6%.

Na sequência aparecem o Jardim Goiás, com R$ 55,4/m² (+1,8%); o Setor Bueno, com R$ 51,2/m² (+7,5%); e os setores Pedro Ludovico, Bela Vista e Jardins das Esmeraldas, com média de R$ 42,8/m² (+9,2%).

O Setor Oeste registra preço médio de R$ 39,2/m² (+2,5%), enquanto o Leste Universitário aparece com R$ 36,7/m² (-1,2%).

A lista inclui ainda o Jardim América, com R$ 33,6/m² (-9,7%); Nova Suíça, com R$ 31,5/m² (+16,6%); o Setor Aeroporto, com R$ 28,8/m² (-11,9%); e o Setor Central, com R$ 26,3/m² (+22,1%).

