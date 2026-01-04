Saiba quanto está custando comprar ou alugar imóveis em regiões nobres de Goiânia

Levantamento analisa preço de propriedades residenciais e comerciais com abrangência nacional

Gabriella Pinheiro - 04 de janeiro de 2026

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Paulo José/Prefeitura de Goiânia)

Quando o assunto é alugar ou comprar imóveis, alguns setores de Goiânia se destacam pelos valores cobrados no metro quadrado, conforme dados do FipeZap — índice de preços de imóveis residenciais e comerciais com abrangência nacional.

De acordo com a pesquisa, que leva em consideração dados do último mês de novembro, o Setor Marista lidera o ranking de venda de imóveis residenciais, com preço médio de R$ 11.161 por metro quadrado, o que representa uma variação positiva de 4,3% em relação aos 12 meses anteriores.

Na sequência aparecem o Setor Sul, com R$ 10.469/m² (+16,4%), e o Setor Bueno, com R$ 9.656/m² (+3,5%). Já o Jardim Goiás, considerado um dos bairros mais nobres da capital, ocupa a quarta posição, com R$ 9.463/m² (+2,6%), enquanto o Setor Oeste aparece em quinto lugar, com R$ 8.174/m² (-2,8%).

Completam a lista os setores Jardim América, com R$ 8.086/m² (+2,3%); Pedro Ludovico, Bela Vista e Jardins das Esmeraldas, com média de R$ 7.858/m² (+2,0%); Nova Suíça, com R$ 6.467/m² (-9,9%); Sudoeste, com R$ 6.121/m² (+9,4%); e o Setor Central, com R$ 5.436/m² (+8,7%).

Locação

Assim como ocorre nos valores de venda, o Setor Marista também lidera o ranking de preços de locação de imóveis residenciais, com média de R$ 64,2 por metro quadrado e variação positiva de 7,6%.

Em seguida aparecem o Jardim Goiás, com R$ 55,4/m² (+1,8%); o Setor Bueno, com R$ 51,2/m² (+7,5%); e os setores Pedro Ludovico, Bela Vista e Jardins das Esmeraldas, com média de R$ 42,8/m² (+9,2%).

O Setor Oeste registra preço médio de R$ 39,2/m² (+2,5%), enquanto o Leste Universitário aparece com R$ 36,7/m² (-1,2%).

A lista ainda inclui o Jardim América, com R$ 33,6/m² (-9,7%); Nova Suíça, com R$ 31,5/m² (+16,6%); o Setor Aeroporto, com R$ 28,8/m² (-11,9%); e o Setor Central, com R$ 26,3/m² (+22,1%).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiânia!