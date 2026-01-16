Entrada de estacionamento do Ânima vira “dor de cabeça” para motoristas e trava trânsito em Anápolis

Recuo curto, que cabe praticamente apenas um carro, causa recorrentes filas que paralisam a Rua Souza Ramos

Samuel Leão - 16 de janeiro de 2026

Entrada do estacionamento do Ânima, que comporta apenas um veículo fora da rua antes da cancela. (Foto: Samuel Leão)

A entrada para o estacionamento interno do Ânima Centro Hospitalar, ao lado da Avenida Brasil Norte, em Anápolis, tem sido um empecilho na vida de diversos motoristas que trafegam pela região.

Isso porque, com um recuo curto, que cabe praticamente apenas um carro, é recorrente a formação de filas que paralisam a Rua Souza Ramos e, por vezes, até a faixa da direita da Brasil.

Uma situação semelhante teria ocorrido com a Faculdade Anhanguera, que se mudou do final da Avenida Universitária para o estacionamento do Anashopping, onde alterações tiveram que ser feitas, de modo que as cancelas foram deslocadas para o interior do shopping, com o intuito de evitar a formação de filas na avenida.

Essa determinação partiu do Relatório de Impacto de Trânsito (RIT), produzido pela Prefeitura juntamente com a Companhia Municipal de Trânsito de Transportes (CMTT), de modo que o início das atividades não seria permitido sem as devidas adaptações.

Ciente desse contexto, o Portal 6 entrou em contato com o CMTT para compreender o quê diferencia a situação vivenciada pela Anhanguera da realidade protagonizada pelo Ânima.

Em resposta, foi expresso que a autorização inicial do Ânima seria datada de 2013, anterior à exigência do RIT, que começou em 2016, e não poderia opinar ou interferir na autorização anterior.

Também foi apontado que houve uma ampliação da unidade, seguindo as diretrizes, mas ainda assim, o que já estava construído anteriormente não poderia passar por revisão. Portanto, o estacionamento estaria 100% regularizado perante à legislação.

A administração do hospital também foi contatada pela reportagem, e emitiu a seguinte nota:

O hospital informa que sua operação cumpre integralmente todas as exigências estabelecidas no Relatório de Impacto de Tráfego (RIT), devidamente aprovado pelos órgãos competentes do município. A instituição permanece à disposição para o diálogo institucional a cerca de iniciativas que visem a melhoria da mobilidade urbana no entorno.

