Cansada da cidade, jovem constrói moradia em plena selva, vive isolada e conclui obra em tempo recorde

Gabriel Yuri Souto - 17 de janeiro de 2026

A ideia de abandonar a cidade e sumir do mapa costuma ficar só no pensamento de muita gente, mas a jovem Chuyên resolveu levar isso a sério.

Em vez de buscar um refúgio pronto, ela escolheu um ponto isolado em meio às colinas úmidas do Vietnã e decidiu construir a própria moradia do zero, sem ajuda e sem estrutura de obra convencional.

O processo, que exigiu esforço físico intenso e dias de trabalho pesado, foi registrado pelo canal Quantum Tech HD, que tem 18,1 milhões de inscritos.

No vídeo, é possível acompanhar desde o terreno vazio até a casa finalizada, com cozinha montada e acabamento pronto, tudo feito com métodos simples e materiais retirados da própria região.

A construção começou com a escolha do terreno e a preparação do solo, já que a área precisava suportar uma estrutura firme mesmo em um local com alta umidade.

Depois da limpeza e do nivelamento manual, Chuyên iniciou a base da casa com terra crua compactada, pedras e bambu, criando uma fundação resistente e adaptada ao ambiente.

Para levantar paredes e telhado, ela seguiu o mesmo padrão, usando madeira local e peças de bambu como sustentação.

O interior foi pensado para ser prático, com espaços de convivência e uma cozinha funcional, sem exageros e sem desperdício.

O acabamento também chamou atenção, com detalhes em bambu e caminhos ao redor da casa feitos para facilitar o deslocamento e reduzir o risco de erosão.

A obra viralizou justamente pelo contraste entre o isolamento e o ritmo acelerado da construção, já que a jovem conseguiu concluir tudo em pouco tempo e com um resultado que parece de quem já tinha experiência.

No fim, o que era para ser apenas uma fuga da cidade virou uma nova rotina no meio da selva, com uma casa erguida na raça e no silêncio de um lugar onde quase ninguém chega.

