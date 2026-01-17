Casal de Goiás deixa rotina de lado para explorar América do Sul sobre duas rodas

Projeto de vida inclui longos percursos internacionais, desafios na estrada e planos ainda mais ambiciosos

Pedro Ribeiro - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Muitas pessoas já se pegaram imaginando como seria largar a rotina, cair na estrada e conhecer o mundo sem pressa, vivendo um dia de cada vez.

Para os goianos Eduardo Balduino (@eduardo.explorer) e a esposa, Luanna Barcellos, essa ideia deixou de ser apenas um sonho e virou projeto de vida. O casal decidiu colocar a moto na estrada e percorrer a América do Sul, transformando o sonho de viajar em um projeto de vida.

Moradores de Goiânia, eles começaram a se aventurar fora do Brasil há cerca de cinco anos, quando Eduardo aceitou o convite de um amigo para conhecer o deserto do Atacama, no Chile.

Sem nunca ter viajado para fora do país, o medo de iniciar uma nova aventura se transformou em paixão.

A experiência marcou o início de uma sequência de viagens que levaram o casal por países como Argentina, Chile, Bolívia e Peru, atravessando desertos, cordilheiras e paisagens de tirar o folego.

Ao longo do caminho, Eduardo conta que a hospitalidade surpreende. Segundo ele, a ideia de rivalidade entre brasileiros e outros povos sul-americanos não se confirma na prática.

Pelo contrário, a curiosidade e a solidariedade costumam falar mais alto quando descobrem que o casal saiu do centro do Brasil para chegar a locais tão distantes.

Os desafios, porém, são parte inseparável da jornada. No Peru, por exemplo, a distância não se mede em quilômetros, mas em tempo.

Trechos curtos podem levar horas por causa das curvas fechadas e da altitude elevada.

Na Bolívia, o racionamento de combustível obrigou Eduardo a recorrer à compra informal de gasolina, vendida em garrafas plásticas e por valores bem acima do normal.

Já a alimentação exige planejamento, já que em muitos trechos não há restaurantes ou mercados, fazendo com que o casal leve lanches nas mochilas.

Apesar das dificuldades, Eduardo afirma que a recompensa vem na mesma proporção. Pilotar acima dos 4 mil metros de altitude, cercado por montanhas e paisagens quase intocadas, traz uma sensação de liberdade difícil de descrever.

A viagem mais recente durou 32 dias, saiu de Goiânia, passou pelo Norte do Brasil até o Peru e seguiu por destinos como Cusco, Parque Nacional Huascarán, Linhas de Nasca, Laguna Parón, deserto do Atacama, Pucón e a Carretera Austral, no Chile.

Luanna acompanhou parte do trajeto, mas precisou retornar de avião por conta do trabalho, enquanto Eduardo seguiu sozinho por alguns trechos.

O plano, no entanto, continua sendo dos dois. O próximo destino é o Equador, dentro da meta de conhecer todos os países da América do Sul.

Depois disso, a ideia é um tanto quanto ambiciosa: uma viagem de moto até o Alasca, que exige tempo, preparo e planejamento.

Além das viagens, Eduardo e Luana também compartilham as experiências nas redes sociais, onde mostram trechos do percurso, dão dicas para quem sonha em viajar de moto, falam sobre custos, planejamento, alimentação na estrada e os desafios enfrentados em cada país.

