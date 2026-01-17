Casal é preso em Anápolis após esconder crianças na despensa para burlar medida protetiva

Homem é investigado pela morte da própria filha de apenas três meses. Mãe foi cúmplice no descumprimento de ordens judiciais e ainda incentivou fuga durante cerco policial

Samuel Leão - 17 de janeiro de 2026

Pai fugiu mas foi localizado escondido em um lote baldio. (Foto: Divulgação/PCGO)

Uma operação da Polícia Civil (PC) terminou com a prisão de um casal em Anápolis. Agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prenderam em flagrante um homem, de 31 anos, e sua companheira, de 27, pelo crime de descumprimento de medida protetiva, e na ocasião tentaram esconder os filhos na despensa para fingir que o pai não estava em contato com eles. A prisão ocorreu na tarde da sexta-feira (16).

O homem é o principal investigado pelo homicídio da própria filha, uma bebê de apenas 03 meses, ocorrido em agosto de 2025.

Ao Portal 6, a delegada titular Aline Lopes revelou que o suspeito havia sido colocado em liberdade em dezembro do ano passado, mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica. No entanto, para sair da cadeia, ele precisava cumprir medidas protetivas de urgência que determinavam seu afastamento imediato dos outros filhos, contra os quais teria praticado maus-tratos.

Na época que o companheiro foi preso, a mãe chegou a dizer: “Eu vou matar ele. Se a polícia soltar, eu mesma mato ele e vou presa”, entretanto, na realidade ela agiu de outra maneira.

A polícia confirmou que os dois estavam juntos novamente, e vivendo com as crianças. Uma equipe foi até o local para efetuar a prisão, encontrando as crianças escondidas na despensa e enfrentando ainda uma tentativa de fuga.

No momento que ele recebeu a voz de prisão, ele saiu correndo do local, com a ajuda da companheira, sendo necessário que fosse perseguido pelos agentes até ser localizado escondido em um lote baldio.

“A mulher incentivou não só o contato do homem com as crianças como também ele a fugir no momento da chegada da polícia, o que resultou na prisão de ambos”, expressou a delegada.

Ambos foram autuados pelo crime de descumprimento de medida protetiva e já foram recolhidos ao presídio, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.

