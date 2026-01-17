Caso de corretora que desapareceu após descer ao subsolo em Caldas Novas passa a ser investigado como homicídio

Investigação ganha novo direcionamento após um mês sem avanços

Pedro Ribeiro - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O desaparecimento da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, completa um mês e segue sob investigação da Polícia Civil (PC) em Caldas Novas, no Sul do estado.

A última imagem da mulher foi registrada na noite de 17 de dezembro de 2025, quando ela desceu ao subsolo do condomínio onde mora para verificar a falta de energia elétrica em seu apartamento.

Com a ausência de pistas concretas, a investigação passou a ser acompanhada pela Delegacia de Homicídios, que apura todas as possibilidades, incluindo a hipótese de sequestro, já que algumas áreas do condomínio não são monitoradas.

Segundo a PC, o condomínio possui apenas uma câmera e com o alcance limitado, além do que a área dos relógios de energia elétrica não tem vigilância, o que dificulta a reconstituição do trajeto feito por Daiane.

A apuração também considera conflitos anteriores no local. No ano passado, moradores chegaram a votar, em assembleia, pela expulsão de Daiane do condomínio, medida posteriormente invalidada por decisão judicial.

A corretora morava sozinha no prédio, onde administrava seis apartamentos da família, e tinha processos judiciais contra a administração do condomínio.

A Delegacia de Homicídios continua investigando o caso mas sem divulgar muitos detalhes para não comprometer o trabalho policial.

