Sem saber ler e escrever, idoso tem desconto em aposentadoria e depois de 4 anos descobre para onde ia o dinheiro

Situação só veio à tona quando o valor recebido começou a cair mês após mês, levantando suspeitas sobre cobranças que ele não conseguia entender

Gabriel Yuri Souto - 17 de janeiro de 2026

Um idoso analfabeto passou quatro anos com desconto na aposentadoria sem entender a origem da cobrança. O caso aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso, e acabou na Justiça após o aposentado desconfiar do valor recebido.

No processo, ele afirmou que não sabia ler nem escrever e por isso não conseguia identificar o motivo da redução. Ele só percebeu o problema quando o benefício começou a diminuir e comprometeu o orçamento do mês.

Segundo a ação, a queda ficou evidente no início de 2018. Na época, a aposentadoria caiu de cerca de R$ 2,5 mil para aproximadamente R$ 1,6 mil, o que levantou suspeitas.

Ao buscar ajuda, ele encontrou registros de empréstimo consignado em seu nome. Mesmo assim, ele alegou que nunca autorizou a contratação e não reconhecia os contratos.

A Justiça analisou o caso e apontou que os valores ultrapassaram R$ 500 mil. Com isso, os descontos mensais passaram a pesar cada vez mais no benefício do aposentado.

Como o desconto do consignado acontece direto na folha, o banco não precisa cobrar por fora. Por isso, a vítima muitas vezes só percebe quando o valor recebido já caiu por vários meses.

Justiça determinou bloqueio de mais de R$ 525 mil

Durante o andamento do processo, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 525.887,28. A decisão atingiu valores ligados ao Itaú Consignados e ao BNP Paribas Brasil, segundo o caso.

O episódio também reacende um alerta para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Golpes e descontos indevidos podem atingir principalmente idosos mais vulneráveis e com dificuldade para acessar extratos.

Por isso, quando a aposentadoria cai sem explicação, a família precisa investigar o quanto antes. Esse cuidado reduz o risco de prejuízo prolongado e evita que a cobrança vire uma bola de neve.

