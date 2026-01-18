150 mil investidores concluíram pedido de ressarcimento de valores do Master, diz FGC

Número representa menos de um quinto do total de 800 mil credores envolvidos no maior resgate já realizado pelo fundo

Folhapress - 18 de janeiro de 2026

Fachada de unidade do Banco Master. (Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil)

ANA PAULA BRANCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após dois meses de espera, cerca de 150 mil investidores já conseguiram finalizar o processo de solicitação da garantia relacionada ao Banco Master e avançaram para a etapa de pagamento, que começa na segunda-feira (19). O número representa menos de um quinto do total de 800 mil credores envolvidos no maior resgate já realizado pelo fundo.

Segundo o FGC (Fundo Garantidor de Créditos), até o momento 369 mil pedidos foram registrados no aplicativo do fundo, único canal para solicitação da garantia. A plataforma, afirmam, processa cerca de 9.000 pedidos por hora, o equivalente a 2,5 solicitações por segundo, mas o órgão admite que picos de acessos simultâneos ainda provocam lentidão pontual.

As dificuldades ficaram evidentes logo após o anúncio da liberação dos pagamentos, feito na manhã de sábado (17).

Minutos depois, investidores passaram a relatar instabilidade no aplicativo nas redes sociais. No domingo (18), por volta das 10h30, ainda havia queixas de usuários que não conseguiam acessar o sistema, concluir o cadastro ou avançar nas etapas necessárias para o ressarcimento. A principal reclamação era a impossibilidade de fazer o upload de documentos. Outros investidores, no entanto, relataram ter conseguido finalizar o processo.

Procurado pela Folha, o FGC afirmou no sábado que, com o início do pagamento da garantia aos credores dos bancos Master, Master de Investimentos e Letsbank, o aplicativo registrou um volume elevado de acessos simultâneos, o que afetou temporariamente sua disponibilidade. Até as 12h daquele dia, foram registrados mais de 140 mil acessos, segundo o fundo, que não divulgou atualização posterior.

O FGC disse ainda que a infraestrutura tecnológica do aplicativo é autoescalável e que as equipes técnicas seguem monitorando a plataforma e atuando para melhorar o desempenho.

O pagamento da garantia começou neste sábado para investidores que mantinham CDBs (certificados de depósito bancário) ou recursos em conta corrente no Banco Master, liquidado em 18 de novembro de 2025, por decisão do Banco Central. A operação envolve o pagamento de R$ 40,6 bilhões e é considerada a maior já conduzida pelo fundo.

De acordo com o FGC, o intervalo de 60 dias entre a liquidação do banco e o início dos pagamentos foi superior ao usual devido à dimensão do caso.

Em comunicado ao mercado, o diretor-presidente do FGC, Daniel Lima, afirmou que o volume da operação exigiu um esforço excepcional das equipes envolvidas. A estimativa inicial era de 1,6 milhão de investidores potencialmente afetados.

O FGC é responsável pelo mecanismo de proteção a depositantes e investidores das instituições associadas, conforme as regras do Conselho Monetário Nacional (CMN). O órgão afirma que não houve decisão para limitar a remuneração de CDBs a um percentual específico do CDI e reforça que informações oficiais sobre o processo estão disponíveis apenas em seus canais institucionais.