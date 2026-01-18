Câmara de Senador Canedo lança edital de concurso público com salários de quase R$ 12 mil

Processo seletivo é destinado aos profissionais com escolaridade nos níveis médio, técnico e superior

Imagem mostra candidatos prestando concurso público. (Foto: Agência Brasil) inscrições
Imagem mostra candidatos prestando concurso público. (Foto: Agência Brasil)

A Câmara Municipal de Senador Canedo lançou o edital de um concurso público com diversas vagas para diferentes áreas de atuação. O salários iniciais variam de R$ 4.425,53 a R$ 11.903,79.

No total, estão sendo ofertadas 25 oportunidades tanto para início imediato quanto para a formação de cadastro de reserva.

Os interessados podem se inscrever, de forma online, por meio do site e do Instituto Consulpam (www.consulpam.com.br), entre os dias 16 de fevereiro e 17 de março de 2026. O valor da taxa é de R$ 80.

As oportunidades são para funções de ensino médio (com curso técnico) e ensino superior e destinadas aos cargos de Assistente Administrativo, Cerimonialista, Cinegrafista, Fotógrafo, Garçom, Técnico em Sonoplastia, Operador de Audiovisual, Técnico de Manutenção e Conservação Predial, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico de Telecomunicações e Técnico de Informática.

Todos os candidatos serão submetidos a provas objetivas, previstas para acontecer no dia 31 de maio de 2026.

Mais informações estão disponíveis no edital.

