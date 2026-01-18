Ídolo da Anapolina, ex-lateral Vinicius morre aos 69 anos: “honrou a camisa da Xata”

Fãs e amigos relembraram a atuação do jogador na temporada de 1982 e destacaram as qualidades pessoais dele

Natália Sezil - 18 de janeiro de 2026

Jogador Vinicius, ex-lateral e ex-treinador da Anapolina, morreu aos 69 anos. (Foto: Reprodução)

Uma notícia causou comoção entre os torcedores da Anapolina neste domingo (18): a morte do ex-lateral e ex-treinador Vinicius Nogueira Ponto Guedes, aos 69 anos.

Ídolo da Xata, o jogador vestiu a camisa da Rubra na temporada de 1982, quando o clube conseguiu destaque nacional e disputou a Taça de Ouro do Campeonato Brasileiro – o equivalente à atual Série A.

Vinicius foi lembrado por torcedores e amigos pelo desempenho e dedicação durante a trajetória na Anapolina, onde também foi treinador dos times de base.

Entre os momentos ainda rememorados pelos fãs, estão as duas assistências para os gols de Sávio na partida em que a a Xata marcou 3 a 1 sobre o São Paulo, no Estádio Jonas Duarte.

Ao longo da carreira, ele atuou em outros importantes clubes do futebol brasileiro: o “portfólio” do jogador contou com as camisas do Botafogo, São Paulo, Vitória e Goiás.

Em nota de pesar, a Rubra escreveu que “Vinicius deixou sua contribuição registrada com profissionalismo e dedicação, honrou a camisa da Xata e fez parte de um elenco que orgulhou a nossa torcida” e destacou que jogou “sempre levando consigo o respeito e a admiração por onde passou”.

Para além dos campos, Vinicius foi servidor da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Anápolis.

Nos comentários da postagem da Anapolina, amigos reuniram homenagens. “Professor Vinicius, boas lembranças no CT do Bairro de Lourdes. Sabia demais e sempre nos ensinava sobre a história da Xata”, recordou um.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Anapolina SAF (@anapolinasaf)

Outro destacou: “Nome eternizado na história de Anápolis”. “Era uma pessoa gente finíssima, muito educado, sorridente, um cara simples. Grande perca, vá em paz!”.

Vinicius foi velado na manhã deste domingo (18), na cidade de Anápolis. A causa da morte não foi divulgada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.