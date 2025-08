Anapolina conquista acesso e título com festa no Jonas Duarte

Rubra empata com o Centro-Oeste e garante retorno à elite do Goianão após quatro anos

Samuel Leão - 03 de agosto de 2025

Torcida invade o campo no jogo entre Anapolina e Centro-Oeste. )Foto: Samuel Leão)

A Anapolina está de volta à primeira divisão do Campeonato Goiano e com o título da Divisão de Acesso garantido. Após o apito final, a torcida não segurou a emoção e invadiu o gramado do Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, neste domingo (03), para comemorar junto com o time.

O jogo contra o Centro-Oeste terminou empatado, resultado suficiente para a Rubra assegurar a primeira colocação na tabela, com 27 pontos. O adversário, que também garantiu o acesso, encerrou a campanha com 24 pontos.

Mesmo sem gols, a partida foi marcada pela festa da torcida da Xata, que celebrou a campanha sólida e o retorno à elite estadual após quatro temporadas na divisão de acesso.

Desde 2020 fora da primeira divisão, a Anapolina volta com moral e sob aplausos da torcida, que fez do empate um título.