Cheiro insuportável: a fruta mais fedida do mundo tem odor tão forte que é proibida de ser levada no ônibus

Ela permeia sempre entre curiosidade e rejeição, algo comum em um lugar vira problema em outro

Magno Oliver - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube Canal/Darrenb3)

Ela é considerada por muitos a fruta mais fedida do mundo, o durian é famoso não apenas pelo sabor marcante, mas principalmente pelo cheiro extremamente forte.

O odor é tão intenso que seu transporte é proibido em ônibus, metrôs, hotéis e até aeroportos em diversos países da Ásia, onde a fruta é amplamente consumida.

O durian é originário do Sudeste Asiático e muito popular em países como Tailândia, Malásia, Indonésia e Singapura.

Apesar da rejeição inicial causada pelo cheiro, ele é valorizado por moradores locais e chega a ser chamado de “rei das frutas” devido à sua textura cremosa e alto valor nutricional.

O aroma do durian é descrito de formas pouco convidativas, lembrando enxofre, cebola, queijo muito forte ou até lixo orgânico.

Esse cheiro se deve à liberação de compostos sulfurados voláteis, que se espalham rapidamente no ambiente e permanecem por bastante tempo, mesmo após a fruta ser retirada.

Por causa disso, autoridades e empresas de transporte criaram regras específicas para evitar desconforto coletivo. Placas com a imagem do durian cortado ao meio são comuns em locais públicos, indicando a proibição da fruta em espaços fechados, especialmente no transporte coletivo.

Apesar da fama negativa, o durian segue sendo um símbolo cultural e gastronômico em várias regiões da Ásia. O contraste entre o cheiro agressivo e o sabor adocicado e macio explica por que a fruta provoca reações extremas, despertando tanto repulsa imediata quanto verdadeira devoção entre seus apreciadores.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!