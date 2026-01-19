Goiás completa 7º ano seguido com queda nos principais índices de criminalidade, aponta SSP

Relatório compara dados de 2018 a 2025 e mostra reduções em roubos, homicídios e furtos. Governo também anunciou novo projeto com inteligência artificial para reforçar o combate ao crime

Pedro Ribeiro - 19 de janeiro de 2026

Números foram apresentados pelo governador Ronaldo Caiado. (Foto: Divulgação)

Pelo sétimo ano seguido, Goiás fechou um novo balanço com queda nos principais indicadores de criminalidade. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (19), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, durante evento no Auditório Mauro Borges.

Levantamento da Secretaria de Segurança Pública (SSP) compara os números de 2018 a 2025 e aponta redução contínua em diferentes tipos de roubo. No período, o roubo de carga caiu 97%, o de veículos recuou 95%, o roubo a transeunte diminuiu 92% e as ocorrências em comércios tiveram queda de 91%.

A SSP também informou que não houve registro recente de roubo a instituições financeiras, modalidade conhecida como “Novo Cangaço”, o que representa redução de 100% nesse tipo de crime.

Nos crimes contra a vida, o relatório mostra recuos em latrocínio (-82%), homicídio doloso (-62%), lesão seguida de morte (-54%) e homicídio tentado (-28%). Ainda segundo o documento, 109 municípios goianos passaram todo o ano passado sem registrar homicídio consumado.

Entre os furtos, houve redução de 71% nos casos envolvendo veículos, queda de 52% em residências e diminuição de 39% em propriedades rurais. Já os registros de estupro apresentaram recuo de 8%.

Durante a apresentação, o governador Ronaldo Caiado (UB) afirmou que o Estado chegou a um nível elevado de organização no combate aos crimes e avaliou que os índices vêm atingindo patamares mínimos de incidência.

O vice-governador Daniel Vilela (MDB) atribuiu os resultados aos investimentos feitos nas forças de segurança, com melhorias em infraestrutura, equipamentos e capacitação. Ele disse ainda que o governo prepara um novo projeto para reforçar o enfrentamento ao crime e adiantou que deve lançar, na próxima semana, um sistema de inteligência artificial voltado à área.

O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, afirmou que a tendência é manter os indicadores em queda e disse que os resultados são fruto de ações integradas e trabalho contínuo, com foco em inteligência e controle do tráfico.

Outro recorte divulgado compara 2025 com 2024 e mostra queda em diversas ocorrências. Roubo de carga caiu 48%, roubo a transeunte recuou 34%, roubo de veículos teve queda de 33% e roubos em comércios diminuíram 30%. Homicídio doloso caiu 16% e os registros de estupro tiveram recuo de 6%, segundo a SSP.

No encontro, representantes das forças de segurança também apresentaram números operacionais de 2025. O comandante-geral da Polícia Militar, Marcelo Granja, afirmou que o Estado teve média diária de 21 foragidos recapturados e 10 armas apreendidas. A corporação ainda informou a apreensão de 54 toneladas de drogas, sendo 12 em outros estados, indicando atuação integrada com polícias de outras regiões.

Já o delegado-geral da Polícia Civil, André Ganga, disse que foram realizadas 7.942 operações no ano, alta de 9% em relação ao período anterior, com 139 ações fora de Goiás. Ele também afirmou que a polícia alcançou 92% de elucidação dos homicídios.

Ganga destacou ainda a reestruturação da Divisão de Operações Aéreas, que passou a contar com um helicóptero entregue à corporação e colocado em operação em dezembro do ano passado.

