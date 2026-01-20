Mãe faz alerta após bebê engolir bateria de brinquedo e ir parar no hospital em Goiânia

Objeto ficou cerca de 12 horas no esôfago da criança e precisou ser retirado por endoscopia

Pedro Ribeiro - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A moradora de Goiânia, Renata Porto, usou as redes sociais para fazer um alerta a outros pais após o filho, de apenas 1 ano, engolir uma bateria de brinquedo e precisar de atendimento hospitalar.

O caso aconteceu no dia 13 de janeiro, quando o bebê, identificado como Pedro, se engasgou enquanto brincava na brinquedoteca de casa.

A cuidadora realizou a manobra de desengasgo, mas a criança continuou apresentando sinais preocupantes, como excesso de saliva, fraqueza e dificuldade para sustentar a cabeça.

Diante do quadro, a família buscou atendimento médico, onde um exame de raio-x apontou a presença de um objeto no esôfago.

Inicialmente, os pais acreditaram que se tratava de uma peça plástica, o que fez com que o atendimento seguisse um protocolo menos urgente.

Incomodados com a demora e com a piora do estado da criança, eles procuraram outro serviço de saúde, onde foi confirmado que o objeto era, na verdade, uma bateria, que permaneceu cerca de 12 horas no esôfago do bebê.

A retirada foi feita por meio de endoscopia, procedimento no qual os médicos identificaram sinais de necrose e risco de perfuração, posteriormente descartados após novos exames.

Pedro recebeu alta no sábado (18) e segue em acompanhamento médico. Após a repercussão do caso, Renata descobriu que a bateria era de uma lousa infantil, brinquedo comum em festas, e alertou que o compartimento do item é preso por um parafuso frágil.

Em seu relato, ela orientou que, em casos de engasgo sem identificação do objeto, os responsáveis procurem atendimento imediato e informem sempre a possibilidade de ingestão de bateria, por se tratar de uma situação que exige urgência médica.

Assista ao relato na íntegra:

PERIGO ‼️ Mãe faz alerta após bebê engolir bateria de brinquedo e ir parar no hospital em Goiânia Leia: pic.twitter.com/OIJLqfgIlK — Portal 6 (@portal6noticias) January 20, 2026

