UEG abre processo seletivo com vagas em Anápolis e salários de R$ 9,4 mil

Aprovados no certame cumprirão carga horária de 40 horas semanais e cargos são para diferentes áreas

Gabriella Pinheiro - 21 de janeiro de 2026

Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu as inscrições para um processo seletivo simplificado destinado ao provimento de vagas de início imediato e à formação de cadastro de reserva, com atuação na Administração Central.

Ao todo, estão sendo ofertadas oito oportunidades para os cargos de engenheiro civil e engenheiro eletricista.

Inicialmente, os selecionados atuarão na Gerência de Infraestrutura da UEG, em Anápolis, podendo exercer atividades em diferentes unidades da universidade, conforme a necessidade institucional.

Os interessados podem se inscrever de forma on-line por meio do site do Núcleo de Seleção da UEG até o dia 5 de fevereiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80.

A seleção ocorrerá em duas etapas: avaliação curricular e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

Os aprovados no certame cumprirão carga horária de 40 horas semanais e receberão remuneração mensal de R$ 9.434,70 para ambas as funções.

O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Mais informações estão disponíveis no edital.

