Lançado edital de processo seletivo com salários de quase R$ 5 mil em Goiás

Seleção será feita com base no tempo de serviço prestado na função almejada

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Processo seletivo
Seleção vai ser por meio de prova de títulos. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás lançou o edital de um processo seletivo simplificado com vagas para diferentes áreas de atuação.

Ao todo, estão sendo ofertadas 48 oportunidades, além da formação de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior.

Os interessados podem se candidatar, de forma online, por meio do site www.jpad.com.br, entre os dias 26 e 28 de janeiro. Não haverá pagamento de taxa de inscrição.

A seleção do processo seletivo será feita com base no tempo de serviço prestado na função almejada, com base nos critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Os selecionados terão uma carga horária que varia entre 20 a 40 horas semanais, além de uma remuneração que alterna entre R$ 1.621 a R$ 4.867,77.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

