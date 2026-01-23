Criança surpreende mãe com pergunta após ouvir comentário da avó

Após ouvir um comentário da avó, criança solta uma pergunta inesperada e pega a mãe de surpresa em vídeo que viralizou

Gustavo de Souza - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram)

Em um vídeo que tem chamado atenção nas redes sociais, uma mãe aparece um tanto chocada enquanto registra um momento inesperado dentro da própria família.

Tudo começou após a criança ouvir um comentário feito pela avó e, logo depois, transformar aquilo em uma pergunta direta.

O que chamou atenção não foi apenas o conteúdo do comentário, mas o efeito que ele teve: a criança guardou aquilo e resolveu perguntar sobre o assunto.

A reação da mãe deixa claro que ela não esperava que aquela fala chegasse até a criança daquele jeito. Em poucos segundos, o que era “conversa de adulto” virou pauta.

O tom do relato é de espanto, como se a mãe ainda estivesse processando a rapidez com que tudo aconteceu. Ela tenta organizar a história enquanto lida com a surpresa do momento.

A pergunta inesperada que desarmou a mãe

Após ouvir um comentário feito pela avó, a filhinha da influenciadora Jacqueline Moraes (@jaacquemoraes) fez uma pergunta que pegou a mãe completamente desprevenida. Pela forma como ela reage, dá para perceber que não foi apenas curiosidade: foi o tipo de pergunta que obriga qualquer adulto a parar e pensar antes de responder.

“Mãe, o que é rodar bolsinha?”, dispara a garotinha sem ter a menor ideia do peso dessa pergunta.

Sem papas na língua, a menininha ainda conta que a avó deixou escapar que “estava sem dinheiro e teria que ir na rua rodar bolsinha”.

Ao final, ainda arranca risadas da mãe ao perguntar porque ela não vai “rodar bolsinha”.

A sinceridade infantil, sem filtros e sem maldade, aparece como o ponto central do relato. E é justamente isso que transforma uma cena simples em um daqueles momentos que muita gente reconhece e comenta.

Confira o vídeo completo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jacqueline Moraes (@jaacquemoraes)

