Responsáveis por sequestro-relâmpago de empresária em Caldas Novas são presos

Vítima foi libertada cerca de 25 minutos depois, em um bairro vizinho, após realizar transferências via Pix

Gabriella Pinheiro - 23 de janeiro de 2026

(Foto: PM)

Todos os cinco responsáveis pelo sequestro-relâmpago da empresária Fátima Pires, de 63 anos, ocorrido na manhã desta sexta-feira (23), em Caldas Novas, foram presos em flagrante em menos de quatro horas após o crime. A vítima foi liberada sem ferimentos.

De acordo com o delegado-chefe do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic), Thiago Ferrado, os suspeitos pretendiam obter cerca de R$ 100 mil com a ação criminosa. Para isso, o grupo monitorou a rotina da empresária e identificou os horários em que ela saía diariamente para tomar café da manhã nas proximidades do complexo esportivo da propriedade dela. Todos os envolvidos residem no município.

“Esse sequestro começou a ser planejado no início deste mês e, devido ao poder aquisitivo do alvo, eles acreditavam que conseguiriam um valor elevado. No entanto, durante a execução do crime, conseguiram transferir apenas o montante disponível na conta da vítima, inferior a R$ 27 mil. Além das prisões, conseguimos recuperar todo o valor, sem causar prejuízo financeiro à empresária”, afirmou o delegado.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a empresária retornava a pé de uma panificadora, por volta das 08h, quando foi abordada por dois homens encapuzados e, em seguida, colocada à força dentro de um Chevrolet Ônix branco, conduzido por um terceiro suspeito.

A vítima foi libertada cerca de 25 minutos depois, em um bairro vizinho, após realizar transferências via PIX que totalizaram R$ 26.500.

Em depoimento, a empresária relatou ter sofrido ameaças durante o sequestro e afirmou que o motorista do veículo chegou a dizer que o valor transferido era “uma mixaria”.

Logo após o crime, policiais civis e militares acionaram o banco da vítima, que efetuou o bloqueio das transferências realizadas.

Um dos suspeitos foi preso enquanto tentava sacar o dinheiro em uma agência bancária. Na sequência, os policiais localizaram o veículo utilizado no crime e prenderam um casal em uma residência. Um dos detidos, um homem, confessou ter dirigido o carro durante o sequestro.

Os outros dois envolvidos foram localizados pouco antes das 12h, em um bairro afastado da cidade. Um deles é menor de idade.

