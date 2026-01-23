Responsáveis por sequestro-relâmpago de empresária em Caldas Novas são presos
Vítima foi libertada cerca de 25 minutos depois, em um bairro vizinho, após realizar transferências via Pix
Todos os cinco responsáveis pelo sequestro-relâmpago da empresária Fátima Pires, de 63 anos, ocorrido na manhã desta sexta-feira (23), em Caldas Novas, foram presos em flagrante em menos de quatro horas após o crime. A vítima foi liberada sem ferimentos.
De acordo com o delegado-chefe do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic), Thiago Ferrado, os suspeitos pretendiam obter cerca de R$ 100 mil com a ação criminosa. Para isso, o grupo monitorou a rotina da empresária e identificou os horários em que ela saía diariamente para tomar café da manhã nas proximidades do complexo esportivo da propriedade dela. Todos os envolvidos residem no município.
“Esse sequestro começou a ser planejado no início deste mês e, devido ao poder aquisitivo do alvo, eles acreditavam que conseguiriam um valor elevado. No entanto, durante a execução do crime, conseguiram transferir apenas o montante disponível na conta da vítima, inferior a R$ 27 mil. Além das prisões, conseguimos recuperar todo o valor, sem causar prejuízo financeiro à empresária”, afirmou o delegado.
Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a empresária retornava a pé de uma panificadora, por volta das 08h, quando foi abordada por dois homens encapuzados e, em seguida, colocada à força dentro de um Chevrolet Ônix branco, conduzido por um terceiro suspeito.
A vítima foi libertada cerca de 25 minutos depois, em um bairro vizinho, após realizar transferências via PIX que totalizaram R$ 26.500.
Em depoimento, a empresária relatou ter sofrido ameaças durante o sequestro e afirmou que o motorista do veículo chegou a dizer que o valor transferido era “uma mixaria”.
Logo após o crime, policiais civis e militares acionaram o banco da vítima, que efetuou o bloqueio das transferências realizadas.
Um dos suspeitos foi preso enquanto tentava sacar o dinheiro em uma agência bancária. Na sequência, os policiais localizaram o veículo utilizado no crime e prenderam um casal em uma residência. Um dos detidos, um homem, confessou ter dirigido o carro durante o sequestro.
Os outros dois envolvidos foram localizados pouco antes das 12h, em um bairro afastado da cidade. Um deles é menor de idade.
