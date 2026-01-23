Vídeo mostra momento que empresária sofre sequestro-relâmpago em Caldas Novas

Imagens mostram dois homens encapuzados rendendo a mulher e a colocando no interior de Chevrolet Ônix branco

Augusto Araújo - 23 de janeiro de 2026

Câmeras de segurança registraram ação de homens encapuzados. (Foto: Reprodução)

Uma empresária, de 63 anos, foi vítima de um sequestro-relâmpago na manhã desta sexta-feira (23) em um estádio de futebol localizado no bairro Estância Itaici II, em Caldas Novas, no sul de Goiás.

A vítima, que é proprietária do centro esportivo, havia saído por volta das 7h40 para comprar pão em uma padaria da região.

Ao retornar, cerca de 30 minutos depois, e entrar no estabelecimento, um veículo Chevrolet Ônix branco, sem placas aparentes, se aproximou.

Dois homens encapuzados desceram do carro e, usando força física, renderam a mulher e a colocaram no interior do veículo, fugindo em seguida em rumo desconhecido.

A ação foi presenciada pelo marido da vítima, que acionou a polícia. Câmeras de segurança também registraram o ocorrido.

Ao G1, o sargento Borges, da Polícia Militar (PM), revelou que a empresária foi mantida refém por cerca de meia hora dentro do carro.

Nesse intervalo, os criminosos teriam roubado dinheiro da vítima por meio de diversas transações financeiras eletrônicas.

Depois, ela foi deixada no setor Residencial Recanto de Caldas. Apesar do susto, ela não sofreu ferimentos.

O caso segue em apuração e as forças de segurança trabalham para identificar os autores.

SE VIROU 💇‍♂️ No escuro e sem energia, barbeiro surpreende clientes após acidente derrubar poste em Anápolis Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/vfdZ8p0pjy — Portal 6 (@portal6noticias) January 23, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!