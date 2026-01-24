Caminhoneiro viraliza ao enfrentar Perimetral Norte pela primeira vez em Goiânia

Relato chamou atenção pelo tom bem-humorado e por mostrar desafios enfrentados por quem cruza a região sem GPS

Pedro Ribeiro - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O caminhoneiro Davidson Dias, de Belo Horizonte (BH), viralizou nas redes sociais ao compartilhar sua primeira experiência trafegando pela Avenida Perimetral Norte, em Goiânia.

O registro, divulgado em duas partes em suas redes sociais, já soma mais de 250 mil visualizações e chamou atenção pelo tom bem-humorado do relato.

No vídeo, que começa ainda no viaduto da BR-153, em Aparecida de Goiânia, Davidson Dias narra em tempo real o trajeto e segue enfrentando curvas, retornos e trechos sem sinalização clara.

Durante o trajeto, ele se surpreende ao passar pelo Comando de Operações Especiais, no Jardim Guanabara, que chega a chamar de “Vila Militar”, demonstrando desconhecimento da área.

Em meio a curvas fechadas, retornos e desvios, o caminhoneiro brinca com a própria indecisão e relata momentos de confusão ao tentar escolher o caminho correto.

À medida que se aproxima da Região Noroeste da capital, Davidson critica a falta de sinalização e questiona a ausência de placas indicando o acesso à BR-060.

Mesmo avaliando que o trajeto não é impossível, ele alerta que, sem GPS, o percurso pode se tornar arriscado.

No fim, encontra a saída correta e resume a experiência com alívio: “acabou que deu certo”.

Assista ao vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Davidson Dias (@ddbochadoo)

