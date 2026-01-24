Nhoque com creme de queijos: a receita simples e deliciosa para fazer nos dias de correria
Com poucos ingredientes e preparo cuidadoso, o nhoque ganha textura perfeita e molho encorpado que impressiona
Preparar uma massa caseira não precisa ser complicado. O nhoque com creme de queijos, bacon e ervas é a prova de que, com técnica simples e bons ingredientes, é possível chegar a um resultado digno de restaurante dentro de casa.
A receita começa pela massa de batata, que deve ser leve e macia, e segue com um molho cremoso, aromático e bem equilibrado, onde o bacon entra como destaque.
Ingredientes
Para a massa do nhoque
- 500 g de batatas cozidas
- 1 gema
- 170 g de farinha de trigo
- 3 colheres de sopa de parmesão ralado
- 1 fio de azeite
- 1 pitada de noz-moscada
- 1/2 colher de chá de sal
Para o molho
- 2 dentes de alho picados
- 5 fatias de bacon
- 3 colheres de sopa de tomate seco picado
- 250 ml de caldo de frango
- 250 ml de creme de leite
- 4 colheres de sopa de parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de cream cheese
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal, pimenta-do-reino e salsinha a gosto
Modo de preparo
Massa
- Amasse bem as batatas ainda mornas até formar um purê liso.
- Acrescente a gema, o parmesão, o azeite, a noz-moscada e o sal, misturando bem.
- Adicione a farinha aos poucos, apenas até a massa desgrudar das mãos.
- Faça rolinhos, corte em pedaços e modele os nhoques.
- Cozinhe em água fervente com sal. Quando subirem à superfície, retire e reserve.
Molho
- Em uma panela, frite o bacon até dourar. Retire e reserve.
- Na mesma panela, derreta a manteiga e refogue o alho até perfumar.
- Acrescente o tomate seco e misture.
- Adicione o caldo de frango e deixe cozinhar até começar a encorpar.
- Acrescente o creme de leite, o parmesão e o cream cheese, mexendo até formar um molho cremoso.
- Ajuste o sal e a pimenta e finalize com salsinha.
- Junte os nhoques ao molho, misture delicadamente e finalize com o bacon dourado.
O resultado é um prato encorpado, aromático e muito saboroso, ideal para um almoço especial ou um jantar caprichado sem complicação.
