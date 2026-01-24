Nhoque com creme de queijos: a receita simples e deliciosa para fazer nos dias de correria

Com poucos ingredientes e preparo cuidadoso, o nhoque ganha textura perfeita e molho encorpado que impressiona

Layne Brito - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram)

Preparar uma massa caseira não precisa ser complicado. O nhoque com creme de queijos, bacon e ervas é a prova de que, com técnica simples e bons ingredientes, é possível chegar a um resultado digno de restaurante dentro de casa.

A receita começa pela massa de batata, que deve ser leve e macia, e segue com um molho cremoso, aromático e bem equilibrado, onde o bacon entra como destaque.

Ingredientes

Para a massa do nhoque

500 g de batatas cozidas

1 gema

170 g de farinha de trigo

3 colheres de sopa de parmesão ralado

1 fio de azeite

1 pitada de noz-moscada

1/2 colher de chá de sal

Para o molho

2 dentes de alho picados

5 fatias de bacon

3 colheres de sopa de tomate seco picado

250 ml de caldo de frango

250 ml de creme de leite

4 colheres de sopa de parmesão ralado

2 colheres de sopa de cream cheese

1 colher de sopa de manteiga

Sal, pimenta-do-reino e salsinha a gosto

Modo de preparo

Massa

Amasse bem as batatas ainda mornas até formar um purê liso. Acrescente a gema, o parmesão, o azeite, a noz-moscada e o sal, misturando bem. Adicione a farinha aos poucos, apenas até a massa desgrudar das mãos. Faça rolinhos, corte em pedaços e modele os nhoques. Cozinhe em água fervente com sal. Quando subirem à superfície, retire e reserve.

Molho

Em uma panela, frite o bacon até dourar. Retire e reserve. Na mesma panela, derreta a manteiga e refogue o alho até perfumar. Acrescente o tomate seco e misture. Adicione o caldo de frango e deixe cozinhar até começar a encorpar. Acrescente o creme de leite, o parmesão e o cream cheese, mexendo até formar um molho cremoso. Ajuste o sal e a pimenta e finalize com salsinha. Junte os nhoques ao molho, misture delicadamente e finalize com o bacon dourado.

O resultado é um prato encorpado, aromático e muito saboroso, ideal para um almoço especial ou um jantar caprichado sem complicação.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Diuly Mentz & Gui (@cozinhaparadoiss)



Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!