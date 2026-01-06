Pizza caseira simples para o lanche: receita fácil e rápida
Com massa prática e poucos ingredientes, dá para fazer uma pizza saborosa em casa no forno ou na frigideira, perfeita para o lanche
Bateu aquela fome no meio da tarde e a vontade é de comer algo “caprichado”, mas sem complicação? A pizza caseira é uma das opções mais fáceis para o lanche: você monta com o que tem na geladeira, fica pronta rapidinho e agrada quase todo mundo.
A seguir, você confere uma receita simples, com massa leve e ingredientes básicos — e ainda com variações de recheio para adaptar ao seu gosto.
Ingredientes
Massa (rápida e simples)
– 1 xícara (chá) de farinha de trigo
– 1/2 xícara (chá) de leite (pode ser água também)
– 1 colher (sopa) de óleo ou azeite
– 1 colher (chá) de fermento químico (de bolo)
– 1 pitada de sal
Cobertura (sugestão clássica)
– 3 colheres (sopa) de molho de tomate
– 150 g de muçarela (fatiada ou ralada)
– 1/2 tomate em rodelas (opcional)
– Orégano a gosto
– Azeite para finalizar
Como fazer a pizza simples
Prepare a massa: em uma tigela, misture farinha, sal e fermento.
Adicione os líquidos: coloque o leite e o óleo/azeite e misture até virar uma massa uniforme.
Abra a massa: polvilhe farinha em uma bancada e abra com as mãos ou rolo, no formato que preferir.
Pré-asse (opcional, mas ajuda): leve ao forno por 5 a 7 minutos a 200°C para firmar a base.
Monte a pizza: espalhe o molho, coloque a muçarela e o recheio escolhido. Finalize com orégano.
Asse: volte ao forno por 10 a 15 minutos (ou até o queijo derreter e a borda dourar).
Dá para fazer na frigideira?
Sim — e fica ainda mais rápida.
– Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo.
– Coloque a massa aberta e tampe por 3 a 5 minutos.
– Vire a massa, coloque o molho e o recheio, tampe de novo e deixe mais 5 a 8 minutos, até o queijo derreter.
Ideias de recheio simples (com o que tiver em casa)
– Presunto e queijo (clássico e rápido)
– Frango desfiado + requeijão
– Calabresa + cebola
– Atum + milho
– Margarita simples: tomate + muçarela + manjericão (se tiver)
Dica para deixar mais saborosa
Se quiser “cara de pizzaria” sem esforço, finalize com:
– Um fio de azeite,
– Orégano,
– E uma pitada de alho em pó (opcional) no molho.
Pronto: uma pizza caseira simples, rápida e perfeita para salvar o lanche sem gastar muito e sem depender de delivery.
