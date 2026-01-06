Pizza caseira simples para o lanche: receita fácil e rápida

Com massa prática e poucos ingredientes, dá para fazer uma pizza saborosa em casa no forno ou na frigideira, perfeita para o lanche

Bateu aquela fome no meio da tarde e a vontade é de comer algo “caprichado”, mas sem complicação? A pizza caseira é uma das opções mais fáceis para o lanche: você monta com o que tem na geladeira, fica pronta rapidinho e agrada quase todo mundo.

A seguir, você confere uma receita simples, com massa leve e ingredientes básicos — e ainda com variações de recheio para adaptar ao seu gosto.

Ingredientes

Massa (rápida e simples)

– 1 xícara (chá) de farinha de trigo

– 1/2 xícara (chá) de leite (pode ser água também)

– 1 colher (sopa) de óleo ou azeite

– 1 colher (chá) de fermento químico (de bolo)

– 1 pitada de sal

Cobertura (sugestão clássica)

– 3 colheres (sopa) de molho de tomate

– 150 g de muçarela (fatiada ou ralada)

– 1/2 tomate em rodelas (opcional)

– Orégano a gosto

– Azeite para finalizar

Como fazer a pizza simples

Prepare a massa: em uma tigela, misture farinha, sal e fermento.

Adicione os líquidos: coloque o leite e o óleo/azeite e misture até virar uma massa uniforme.

Abra a massa: polvilhe farinha em uma bancada e abra com as mãos ou rolo, no formato que preferir.

Pré-asse (opcional, mas ajuda): leve ao forno por 5 a 7 minutos a 200°C para firmar a base.

Monte a pizza: espalhe o molho, coloque a muçarela e o recheio escolhido. Finalize com orégano.

Asse: volte ao forno por 10 a 15 minutos (ou até o queijo derreter e a borda dourar).

Dá para fazer na frigideira?

Sim — e fica ainda mais rápida.

– Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo.

– Coloque a massa aberta e tampe por 3 a 5 minutos.

– Vire a massa, coloque o molho e o recheio, tampe de novo e deixe mais 5 a 8 minutos, até o queijo derreter.

Ideias de recheio simples (com o que tiver em casa)

– Presunto e queijo (clássico e rápido)

– Frango desfiado + requeijão

– Calabresa + cebola

– Atum + milho

– Margarita simples: tomate + muçarela + manjericão (se tiver)

Dica para deixar mais saborosa

Se quiser “cara de pizzaria” sem esforço, finalize com:

– Um fio de azeite,

– Orégano,

– E uma pitada de alho em pó (opcional) no molho.

Pronto: uma pizza caseira simples, rápida e perfeita para salvar o lanche sem gastar muito e sem depender de delivery.

