Comandado por Yudi Tamashiro, reality de culinária japonesa com prêmio de R$ 100 mil está com inscrições abertas em Goiânia

Para garantir o alto nível técnico e a credibilidade da competição, o corpo de jurados reúne nomes de peso da gastronomia nacional

Isabella Valverde - 24 de janeiro de 2026

Estreia do programa deve acontecer ainda esse ano, no YouTube. (Foto: Pexels/Reprodução/Instagram)

O universo da culinária japonesa no Brasil acaba de ganhar um novo e ambicioso palco: o Izu Master Roll. Comandado por Yudi Tamashiro, o reality show de gastronomia está com inscrições abertas em Goiânia, convidando chefs e profissionais de todo o país a disputarem um prêmio de R$ 100 mil.

A capital goiana, que se consolida cada vez mais como um polo gastronômico e de produção audiovisual, foi a cidade escolhida para sediar as gravações da primeira temporada, que terá estreia ainda este ano no YouTube.

Mais do que uma simples disputa por técnica, o Izu Master Roll se propõe a ser uma jornada de valorização da cultura oriental e da trajetória dos participantes. O prazo final para garantir uma vaga na competição é 31 de janeiro.

Ao longo dos episódios, os competidores serão testados em desafios que exigirão não apenas o domínio dos fundamentos clássicos da cozinha japonesa, mas também a capacidade de inovar e imprimir uma identidade autoral em releituras contemporâneas. A promessa é de uma competição que vai além do prato, explorando a emoção e a história de cada um.

O próprio apresentador, Yudi Tamashiro, ressalta a filosofia por trás do programa. Segundo ele, o maior ganho para os participantes não é apenas o prêmio em dinheiro, mas a visibilidade e o reconhecimento profissional que o reality pode proporcionar.

“O Izu Master Roll não fala apenas de vencer. Fala de ganbatte, que é dar o máximo de si, independentemente do resultado”, explica Yudi, citando o termo japonês que significa “fazer o seu melhor”.

Para garantir o alto nível técnico e a credibilidade da competição, o corpo de jurados reúne nomes de peso da gastronomia nacional. Entre os avaliadores fixos estão Dayse Paparoto, vencedora do MasterChef Profissionais; Danilo Maciel, renomado chef do Oizumi Sushi; Vivianne Wakuda, confeiteira e empresária; e Régis Sassaki, sócio de restaurantes especializados.

As inscrições para o programa podem ser realizadas sem sair de casa, por meio do site oficial do Izu Master Roll.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!