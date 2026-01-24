Vale-refeição e vale-alimentação: lista mostra o que não pode comprar e o que pode acontecer com quem descumpre

Benefícios devem ser usados para alimentação e podem ter compra recusada, cartão bloqueado e até gerar punição interna, dependendo do caso e das regras da empresa

Isabella Valverde - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo)

O vale-refeição (VR) e o vale-alimentação (VA) fazem parte da rotina de milhões de trabalhadores, mas ainda geram dúvidas na hora de passar o cartão, principalmente quando a compra envolve itens que fogem do básico.

Embora muitas pessoas tratem o benefício como um saldo livre, a regra é que ele deve ser usado apenas para alimentação, seguindo os critérios do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Na prática, isso significa que algumas compras podem ser recusadas automaticamente na maquininha, enquanto outras podem chamar atenção por indicar uso indevido.

E mesmo quando a compra passa, o desvio de finalidade pode trazer consequências, dependendo do contrato do benefício, do estabelecimento e das normas internas da empresa.

O que não pode comprar com vale-refeição e vale-alimentação

Apesar de existir variação entre operadoras e redes credenciadas, há itens que costumam ser considerados fora do objetivo do benefício.

Em muitos casos, o sistema bloqueia na hora, especialmente quando a compra envolve produtos sem relação direta com alimentação.

Entre os exemplos mais comuns do que pode ser barrado estão:

bebidas alcoólicas

cigarros e produtos de tabaco

produtos de limpeza

itens de higiene pessoal

cosméticos e maquiagem

eletrodomésticos e utilidades domésticas

Mesmo dentro de supermercados, alguns desses itens podem não ser aceitos, já que o benefício é direcionado para alimentação do trabalhador, e não para despesas gerais do dia a dia.

Qual a diferença entre VR e VA na prática

Outra situação que causa confusão é achar que VR e VA são a mesma coisa. Em geral, o vale-refeição é voltado para refeições prontas, como restaurantes, lanchonetes e similares, enquanto o vale-alimentação costuma ser aceito para compras de alimentos em mercados, açougues e estabelecimentos do setor.

Por isso, é comum o cartão recusar quando o trabalhador tenta usar VR em uma compra de mercado, ou usa VA em locais que não se enquadram como comércio de alimentação, dependendo do credenciamento do estabelecimento.

O que acontece com quem descumpre

Quando a compra é considerada irregular, a consequência mais comum é a transação não ser aprovada, e o valor não sai do cartão.

No entanto, se houver tentativa repetida ou uso fora do padrão, algumas empresas e operadoras podem aplicar medidas adicionais, principalmente em situações que indiquem desvio da finalidade do benefício.

Entre as consequências possíveis estão:

compra negada na hora

bloqueio temporário do cartão

bloqueio definitivo em casos de suspeita

advertência interna, conforme a política da empresa

Para evitar problemas, a orientação mais segura é usar o vale-refeição e o vale-alimentação apenas para alimentação, sempre respeitando a categoria do cartão e os locais que aceitam o benefício corretamente.

