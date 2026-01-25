Adeus, moscas e mosquitos: item simples elimina de vez as pragas de casa

Com um item comum do dia a dia, é possível reduzir a presença desses insetos dentro de casa de forma prática

Layne Brito - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Moscas e mosquitos estão entre as pragas domésticas mais incômodas, especialmente em dias quentes ou chuvosos. Além do desconforto, esses insetos podem transmitir doenças e contaminar alimentos.

Para quem busca uma alternativa simples e barata, um truque caseiro tem chamado atenção pela eficácia.

O método utiliza vinagre de maçã, um item presente na maioria das cozinhas. O cheiro forte do produto funciona como repelente natural, afastando os insetos do ambiente.

Quando combinado com outros elementos simples, o resultado pode ser ainda mais eficiente.

Basta colocar um pouco de vinagre de maçã em um recipiente aberto e posicioná-lo em locais estratégicos da casa, como cozinha, perto de janelas ou áreas onde os insetos costumam aparecer.

Para potencializar o efeito, algumas pessoas acrescentam gotas de detergente ou cravos-da-índia ao líquido.

O detergente quebra a tensão da superfície do vinagre, fazendo com que moscas e mosquitos fiquem presos ao entrar em contato. Já o cravo intensifica o odor repelente, afastando ainda mais os insetos.

Moscas e mosquitos são extremamente sensíveis a cheiros. O aroma ácido do vinagre interfere no sistema sensorial deles, dificultando que permaneçam no ambiente ou encontrem alimento.

Além de eficaz, a solução é econômica, fácil de preparar e evita o uso de inseticidas químicos, o que a torna uma opção interessante para casas com crianças ou animais de estimação.

Apesar disso, especialistas lembram que o truque funciona melhor como complemento a hábitos de higiene, como manter lixo fechado, evitar restos de comida expostos e limpar superfícies com frequência.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!