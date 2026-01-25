Briga no Jardim Alexandrina termina com homem esfaqueado e jovem levado ao Heana
Envolvidos estaria consumindo bebidas alcoólicas nas proximidades, momentos antes de desentendimento
Uma briga registrada na madrugada deste domingo (25) terminou com um homem, de 36 anos, esfaqueado na região do abdômen, em Anápolis, no bairro Jardim Alexandrina. O caso aconteceu em um trecho da Avenida Presidente Kennedy.
A confusão teria começado após uma discussão com um jovem, de 27 anos, enquanto estavam consumindo bebida alcoólica nas proximidades.
Durante o desentendimento, o mais novo sacou uma faca e desferiu um golpe contra o outro, atingindo a região abdominal.
Mesmo ferido, o homem esfaqueado reagiu e passou a agredir o jovem com chutes e pontapés, causando ferimentos na cabeça.
A briga chamou a atenção de pessoas que passavam pela região, que acionaram as forças de segurança.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou socorro ao jovem, que foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para atendimento médico.
O outro homem, também ferido, procurou atendimento hospitalar por meios próprios, onde passou por exames e precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico devido à gravidade da lesão, considerada de média a grave.
Após receber atendimento médico e ser liberado, o suspeito de desferir o golpe de faca foi encaminhado à delegacia da cidade, onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis. A ocorrência segue sob apuração.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!