Briga no Jardim Alexandrina termina com homem esfaqueado e jovem levado ao Heana

Envolvidos estaria consumindo bebidas alcoólicas nas proximidades, momentos antes de desentendimento

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz) acidente MULHER Homem
Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

Uma briga registrada na madrugada deste domingo (25) terminou com um homem, de 36 anos, esfaqueado na região do abdômen, em Anápolis, no bairro Jardim Alexandrina. O caso aconteceu em um trecho da Avenida Presidente Kennedy.

A confusão teria começado após uma discussão com um jovem, de 27 anos, enquanto estavam consumindo bebida alcoólica nas proximidades.

Durante o desentendimento, o mais novo sacou uma faca e desferiu um golpe contra o outro, atingindo a região abdominal.

Mesmo ferido, o homem esfaqueado reagiu e passou a agredir o jovem com chutes e pontapés, causando ferimentos na cabeça.

A briga chamou a atenção de pessoas que passavam pela região, que acionaram as forças de segurança.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou socorro ao jovem, que foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para atendimento médico.

O outro homem, também ferido, procurou atendimento hospitalar por meios próprios, onde passou por exames e precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico devido à gravidade da lesão, considerada de média a grave.

Após receber atendimento médico e ser liberado, o suspeito de desferir o golpe de faca foi encaminhado à delegacia da cidade, onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis. A ocorrência segue sob apuração.

