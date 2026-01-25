Estação de trem de 1928 será restaurada e transformada em hotel de luxo com 104 quartos

Antiga Estação Internacional de Canfranc, nos Pirineus espanhóis, deixa o abandono e passa a funcionar como hotel de alto padrão

Gabriel Yuri Souto - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Uma estação ferroviária inaugurada em 1928 voltou a ganhar destaque internacional após passar por um amplo processo de restauração. Localizada em Canfranc, no norte da Espanha, a antiga Estação Internacional de Canfranc foi transformada em um hotel de luxo com 104 quartos, voltado ao turismo de experiência.

Durante décadas, o prédio funcionou como um dos principais pontos de ligação ferroviária entre a Espanha e a França, atravessando a região dos Pirineus. Com o declínio das rotas internacionais, porém, a estação perdeu importância e acabou marcada pelo abandono.

Reabertura recoloca Canfranc no mapa do turismo

A retomada do espaço mudou completamente esse cenário. Segundo informações divulgadas pela CNN, rede internacional de notícias e televisão, a estação passou por um processo de recuperação estrutural e arquitetônica que permitiu sua reabertura ao público.

Em janeiro de 2023, o prédio começou a receber hóspedes como Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, devolvendo movimento e visibilidade ao município espanhol.

Projeto preserva identidade ferroviária do prédio

Diferentemente de outras reformas, a transformação não apagou a história do local. Pelo contrário, o projeto priorizou a preservação da identidade ferroviária da estação, mantendo elementos originais e respeitando o valor histórico da construção.

Além disso, o espaço recebeu adaptações para oferecer conforto, sofisticação e serviços modernos, criando uma experiência turística ligada à memória do lugar.

Hotel conta com 104 quartos e quatro suítes

O novo hotel opera com 104 quartos, incluindo quatro suítes, distribuídos em um prédio que sempre se destacou pelo tamanho e pela imponência. A proposta une arquitetura histórica e hospedagem de alto padrão em um único espaço.

Com isso, a antiga estação deixou de ser vista como uma estrutura inviável e passou a ser considerada um modelo de reaproveitamento de patrimônio histórico.

Impacto direto na economia e nos serviços locais

A reabertura da estação como hotel também trouxe efeitos econômicos. A chegada de turistas tende a movimentar restaurantes, comércios e serviços de Canfranc e da região dos Pirineus, que já atrai visitantes ao longo do ano.

Além disso, o prédio passou a funcionar como um ponto ativo de interesse turístico, fortalecendo a identidade cultural do município.

Exemplo de Canfranc segue tendência europeia

O caso de Canfranc reforça uma tendência crescente na Europa. Cada vez mais, antigas estações ferroviárias e estruturas históricas ganham novas funções, como hotéis e centros culturais.

Dessa forma, o patrimônio deixa de se deteriorar e passa a ter uso econômico real, o que aumenta as chances de preservação a longo prazo.