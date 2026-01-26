CPE de Anápolis prende suspeito após homem ser morto e outro ferido em fazenda de Pirenópolis

Envolvidos estariam bebendo juntos há algumas horas quando crime aconteceu

Natália Sezil - 26 de janeiro de 2026

Vítima morreu na hora. (Foto: Reprodução)

A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis prendeu em flagrante o suspeito de ter matado um homem e ferido outro no final da manhã deste domingo (25), em uma fazenda na zona rural de Pirenópolis.

Segundo versão apresentada aos militares, os envolvidos estariam bebendo juntos desde o início da manhã. Um deles contou à CPE que o suspeito, de 30 anos, já era conhecido de longa data, mas que tinham pouco contato.

Em certo momento, ele teria virado para o colega e falado que “estava incomodado” com a vítima, de 48 anos. O homem relatou que não houve briga nem confusão anterior, alegando que o suspeito apenas atirou contra o mais velho.

Localizado pela CPE, o suspeito logo confessou o crime e relatou detalhes diferentes. Ele teria dito às autoridades que estava tomando cerveja com algumas pessoas quando a vítima o ameaçou. Ele teria, então, atirado contra ela, que caiu no chão.

O homem mais velho morreu na hora. O amigo, que tentou entrar na frente para impedir outros ataques, foi atingido na mão. Ele recebeu atendimento médico.

Junto ao suspeito, a CPE localizou também a arma de fogo utilizada no crime, cartelas de munições, uma motocicleta com rastros de sangue e um dispositivo para bloquear o sinal da tornozeleira eletrônica.

Além disso, os militares constataram que o suspeito já possuía antecedentes criminais, por dois homicídios em 2014, um em 2016, roubos, receptação, associação criminosa e corrupção de menores.

O indivíduo, assim como os itens, foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pirenópolis, onde o delegado deliberou pela prisão em flagrante. Agora, ele fica sob disposição da Polícia Civil (PC).

