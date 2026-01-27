Confira lista de bairros em Anápolis que vão receber serviços de tapa-buracos durante a semana

Cronograma da Prefeitura considera vias de maior fluxo, rotas do transporte público e pedidos feitos pela população

Natália Sezil - 27 de janeiro de 2026

Serviço de tapa-buracos chega a diferentes bairros de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis já definiu quais serão os próximos bairros que receberão os serviços de tapa-buracos ao longo desta semana.

O anúncio, feito nesta terça-feira (27), lista os setores escolhidos pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

O recapeamento de asfalto chega aos bairros Jamil Miguel, Vivian Parque, Jundiaí, Jaiara, Jardim das Oliveiras e Anápolis City, conforme cronograma definido pela pasta.

Segundo a gestão municipal, a ampliação considera vias de maior fluxo, rotas do transporte público e também os pedidos feitos pela população por meio do aplicativo Conecta Anápolis.

Dez equipes realizam os trabalhos – o dobro em relação às cinco frentes que vinham operando até então. O objetivo é recuperar o pavimento mais rápido para que haja melhores condições de tráfego.

A Prefeitura destacou que os serviços de tapa-buracos seguem de forma contínua e que o cronograma deve ser ampliado para outras regiões do município em breve.

