Novas regras em 2026: motoboys e entregadores terão novo benefício a partir de 1º de abril

Portaria do MTE reforça adicional de periculosidade para quem trabalha de moto: 30% a mais e reflexo em férias e 13º

Gustavo de Souza - 27 de janeiro de 2026

Quem trabalha em duas rodas sabe que a rotina é corrida e o risco vem junto. E é justamente por isso que uma nova regra ganha atenção em 2026, com promessa de impacto direto no bolso de motoboys e entregadores.

A partir de 1º de abril de 2026, entra em cena um benefício que pode representar 30% a mais no salário para quem utiliza a motocicleta como instrumento de trabalho.

O que muda em 2026 e qual é o benefício anunciado

A novidade envolve o adicional de periculosidade para quem usa moto no trabalho. A regra foi reforçada pela Portaria MTE nº 2.021/2025, citada como a norma que passa a regular esse pagamento.

Na prática, o adicional é de 30%. Ou seja: quem trabalha utilizando motocicleta no dia a dia pode ter um acréscimo mensal fixo, aparecendo no holerite.

Não se trata de bônus ou favor. Para motoboys, entregadores e outras funções que dependem da moto, o adicional é apresentado como um direito.

Quem tem direito e como esse valor aparece no salário

O benefício vale para todo trabalhador que utiliza motocicleta para trabalhar, incluindo motoboys e entregadores. A regra mira justamente quem se expõe ao risco diariamente no trânsito, usando a moto como ferramenta de trabalho.

Por exemplo, se um trabalhador ganha R$ 2.000, o adicional de 30% vira um acréscimo de R$ 600. Esse valor passa a constar mês a mês no pagamento.

Na prática, isso pode mudar a leitura do contracheque e o cálculo do que o trabalhador recebe ao longo do ano. O ponto central é que o adicional não é pontual, entrando como parte do que é pago regularmente.

Reflexos no 13º e nas férias: por que o impacto vai além do mês

Além do aumento mensal, a informação destacada é que o adicional também reflete nas férias. Ou seja, o trabalhador não sente o efeito apenas durante o expediente: o valor acompanha períodos de descanso remunerado.

Outro ponto mencionado é o impacto no 13º salário. Isso amplia o alcance do benefício, porque o adicional passa a influenciar pagamentos que costumam fazer diferença no orçamento.

Com isso, a mudança passa a ser vista como um reforço importante para quem depende da motocicleta para garantir renda. A ideia é reconhecer o risco da atividade e traduzir isso em remuneração.

