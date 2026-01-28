Havan abre primeira megaloja em Goiânia com investimento de R$ 100 milhões
Unidade chega com estrutura grandiosa, variedade de produtos e promoções semanais
Com investimento de R$ 100 milhões e uma estrutura impressionante, a Havan inaugura, no próximo sábado (31), sua primeira megaloja em Goiânia.
Do jeitinho que os goianos já conhecem, a loja chega com promoções toda semana e uma grande variedade de produtos.
Cama, mesa e banho, eletrodomésticos, utilidades domésticas, ferramentas e artigos infantis. Na Havan, o consumidor encontra de tudo e mais um pouco.
Localizada no cruzamento da Avenida Goiás com a Perimetral Norte, em frente ao Passeio das Águas Shopping, a unidade marca a primeira inauguração da varejista em 2026 e também a chegada da marca à capital goiana.
Com a novidade, Goiânia passa a contar com uma nova experiência de compras.
A megainauguração acontece no próximo sábado (31), às 10h, e toda a população está convidada a prestigiar.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!