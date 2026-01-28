Havan abre primeira megaloja em Goiânia com investimento de R$ 100 milhões

Unidade chega com estrutura grandiosa, variedade de produtos e promoções semanais

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Havan abre primeira megaloja em Goiânia com investimento de R$ 100 milhões
Estátua da Liberdade da Havan de Goiânia. (Foto: Portal 6/Elvis Godoi)

Com investimento de R$ 100 milhões e uma estrutura impressionante, a Havan inaugura, no próximo sábado (31), sua primeira megaloja em Goiânia.

Do jeitinho que os goianos já conhecem, a loja chega com promoções toda semana e uma grande variedade de produtos.

Cama, mesa e banho, eletrodomésticos, utilidades domésticas, ferramentas e artigos infantis. Na Havan, o consumidor encontra de tudo e mais um pouco.

Leia também

Localizada no cruzamento da Avenida Goiás com a Perimetral Norte, em frente ao Passeio das Águas Shopping, a unidade marca a primeira inauguração da varejista em 2026 e também a chegada da marca à capital goiana.

Com a novidade, Goiânia passa a contar com uma nova experiência de compras.

A megainauguração acontece no próximo sábado (31), às 10h, e toda a população está convidada a prestigiar.

 

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.