Havan abre primeira megaloja em Goiânia com investimento de R$ 100 milhões

Unidade chega com estrutura grandiosa, variedade de produtos e promoções semanais

Isabella Valverde - 28 de janeiro de 2026

Estátua da Liberdade da Havan de Goiânia. (Foto: Portal 6/Elvis Godoi)

Com investimento de R$ 100 milhões e uma estrutura impressionante, a Havan inaugura, no próximo sábado (31), sua primeira megaloja em Goiânia.

Do jeitinho que os goianos já conhecem, a loja chega com promoções toda semana e uma grande variedade de produtos.

Cama, mesa e banho, eletrodomésticos, utilidades domésticas, ferramentas e artigos infantis. Na Havan, o consumidor encontra de tudo e mais um pouco.

Localizada no cruzamento da Avenida Goiás com a Perimetral Norte, em frente ao Passeio das Águas Shopping, a unidade marca a primeira inauguração da varejista em 2026 e também a chegada da marca à capital goiana.

Com a novidade, Goiânia passa a contar com uma nova experiência de compras.

A megainauguração acontece no próximo sábado (31), às 10h, e toda a população está convidada a prestigiar.

